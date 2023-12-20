أبرز نجوم منتخبات المجموعة الثانية في أمم آسيا 2023

تزخر منتخبات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم بمجموعة من اللاعبين ذوي خبرة عالية ستساعدها على التألق في ملاعب قطر خلال النسخة 18 من المسابقة القارية العريقة.

ويبرز من سوريا المنتخب العربي الوحيد في هذه المجموعة، عمر السومة المهاجم الهداف، الذي ستوكل إليه مجددا مهمة كسر عقدة خروج "نسور قاسيون" من دور المجموعات في النسخ الـ 6 الماضية، رغم أن المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لم يستدعه إلى القائمة الأولية للمنتخب والتي تضم 50 لاعبا ولكن قد يضم في القائمة النهائية لأمم آسيا.

وأبرز نجوم منتخبات المجموعة الثانية هم:

الأوزبكي إلدور شومورودوف (28 عاما): بدأ شومورودوف مسيرته الكروية في أوزبكستان، حيث لعب لناديي مشعل مبارك وبونيودكور، ثم انتقل إلى روستوف الروسي، و نتيجة لأدائه المثير للإعجاب انتقل إلى جنوى الايطالي ثم روما قبل أن يعيره الأخير إلى كالياري. ومنذ احترافه في الكالتشيو، أصبح شومورودوف لاعبا مهما في المنتخب الوطني ويحظى باحترام كبير للتأثير الذي أحدثه على مشهد كرة القدم الأوزبكي. يمزج المهاجم الدولي بين براعته التهديفية وقدراته في صناعة اللعب (38 هدفا و10 تمريرات حاسمة) مع المنتخب، كما يملك قوة لا يستهان بها على أرض الملعب وقادر على إطلاق تسديدات قوية أو تقديم تمريرات دقيقة، ولديه القدرة على شغل مواقع مختلفة في خط الهجوم.

الأسترالي ميتشيل ديوك (32 عاما): بعد رحلة طويلة مليئة بالشكوك في قدراته الهجومية، أصبح ميتشيل ديوك اسما مألوفا في أستراليا بعد أدائه اللافت في كأس العالم قطر 2022 وتسجيله هدفا في مباراة الفوز على تونس 1-0 في منافسات المجموعة الرابعة. ويعرف ديوك بأدائه القوي والسخي فوق الملعب ووصفه حارس ماثيو رايان بأنه المهاجم الأكثر قياما بالدور الدفاعي وقال: "المدافع الأول لدينا هو المهاجم رقم 9". منذ انضمامه لمنتخب "الكنغر" عام 2013، خاض مهاجم ماتشيدا زيلفيا الياباني 26 مباراة دولية، واهتدى إلى الشباك في 9 مناسبات.

السوري عمر السومة (34 عاما): يتميز عمر السومة نجم المنتخب السوري بإجادته لعدد من المهارات من النادر أن تجتمع في اللاعب ذاته، فهو مهاجم قناص، قليلا ما يخطأ المرمى، وصاحب شخصية قوية على أرض الملعب. منذ انضمامه إلى "نسور قاسيون" عام 2012، خاض "العقيد" 40 مباراة وسجل 21 هدفا أخرها كان في مرمى كوريا الشمالية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وحقق السومة نجاحات كبيرة، مع الأندية التي لعب لها وخاصة القادسية الكويتي والأهلي السعودي الذي قاده إلى التتويج باللقب المحلي موسم 2015-2016 للمرة الأولى منذ 32 عاما. خلال مسيرته الكروية التي بدأها مع الفتوة السوري عام 2008، حصل السومة على عدة جوائز فردية، بينها لقب هداف الدوري الكويتي موسم 2013-2014 (23 هدفا) وهداف الدوري السعودي لـ3 مواسم متتالية (2014-2015 و2015-2016 و2016-2017).

الهندي سونيل تشيتري (39 عاما): سيكون المهاجم المخضرم والهداف التاريخي للهند برصيد 93 هدفا في 145 مباراة، متعطشا للظهور بوجه مشرف مع منتخب بلاده في بطولة أمم آسيا المقبلة في قطر. رغم تقدمه في السنّ، يبدو تشيتري لاعب بنغالورو الهندي في أفضل حالاته البدنية والفنية لتحفيز بقية لاعبي "النمور الزرق" على بذل الجهود في المشاركة الآسيوية الثانية على التوالي والخامسة في تاريخ المنتخب. ويعد تشيتري هداف الهند في كأسي آسيا قطر 2011 والإمارات 2019، برصيد 4 أهداف في 3 مباريات. كما سجل 8 أهداف في التصفيات المؤهلة إلى أمم آسيا 2023.

مباريات منتخبات المجموعة الثانية في بطولة أمم آسيا 2023

13 يناير/كانون الثاني:

أستراليا x الهند (ملعب أحمد بن علي)

أوزبكستان x سوريا (ملعب جاسم بن حمد)

18 يناير/كانون الثاني:

سوريا x أستراليا (ملعب جاسم بن حمد)

الهند x أوزبكستان (ملعب أحمد بن علي)

23 يناير/كانون الثاني: