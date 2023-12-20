أبرز نجوم منتخبات المجموعة الثانية في أمم آسيا 2023

نتيجة لأدائه المثير للإعجاب انتقل إلى جنوى الإيطالي ثم روما، قبل أن يعيره الأخير إلى كالياري.

ومنذ احترافه في الكالتشيو، أصبح

شومورودوف لاعبا مهما في المنتخب الوطني ويحظى باحترام كبير للتأثير الذي أحدثه على مشهد كرة القدم الأوزبكي.

يمزج المهاجم الدولي بين براعته التهديفية وقدراته في صناعة اللعب (38 هدفا و10 تمريرات حاسمة) مع المنتخب، كما يملك قوة لا يستهان بها على أرض الملعب وقادر على إطلاق تسديدات قوية أو تقديم تمريرات دقيقة، ولديه القدرة على شغل مواقع مختلفة في خط الهجوم.