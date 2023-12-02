نتيجة قرعة يورو 2024 في ألمانيا

أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا، والتي جرت اليوم السبت في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورغ، عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة، في حين جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمت إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية نظيرَه الأسكتلندي على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ في 14 يونيو/حزيران، وتقام المباراة النهائية في 14 يوليو/تموز المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

والمجموعات الستة ليورو 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا وأسكتلندا والمجر وسويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدانمارك وصربيا وإنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، وهولندا والنمسا وفرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل.

المجموعة السادسة: تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.

ويتأهل إلى الدور الثاني (ثمن النهائي) أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتأهلت ألمانيا، الفائزة باللقب 3 مرات، مباشرة إلى النهائيات مع 20 منتخبا من خلال التصفيات.

وسيكتمل عقد المشاركين بـ3 منتخبات من خلال الملحق الذي سيقام في مارس/آذار المقبل.