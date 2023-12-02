مدافع برشلونة السابق: كنا نتعامل مع ميسي وفق تعليمات خاصة

باح جان كلير توديبو مدافع نيس الفرنسي ببعض الأسرار حول الفترة التي قضاها إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح الدولي الفرنسي في عرض تلفزيوني يسمى "الدوري الفرنسي" أنه تلقى مع زملائه تعليمات خاصة من الجهاز الفني للنادي الكتالوني حول كيفية التعامل مع ميسي النجم السابق للبلوغرانا.

ويتذكر الشاب البالغ من العمر 23 عاما "في برشلونة، لم يسمحوا لنا بالالتحام مع "البولغا" في التدريبات. يبدو الأمر جنونيا، لكنه حقيقي. كان علينا أن نكون حذرين.. إنه أمر طبيعي، إنه الأفضل، ولا يمكنك أن تؤذيه".

🚨 Jean-Clair Todibo (OGC Nice): "In Barcelona we were not allowed to touch Messi in training. It sounds crazy, but it's true. We had to be careful. It's normal, he's the best, you don't want to hurt him. It was logical." Via @mundodeportivo pic.twitter.com/olZUPIe8p9 — barcacentre (@barcacentre) December 2, 2023

وانضم توديبو إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني عام 2019 وزامل الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، قبل أن يرحل عن كتالونيا صيف 2021 في نفس الوقت الذي انتقل فيه ميسي إلى فريقه الأسبق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ رحيله عن البارسا، لعب توديبو على سبيل الإعارة لأندية عديدة وهي: شالكه الألماني وبنفيكا البرتغالي ثم نيس قبل أن يتعاقد معه الأخير بشكل نهائي.

ويقدم المدافع، الذي تقدر قيمته السوقية 30 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" المختص في انتقالات اللاعبين، مستويات جيدة مع نيس الذي استقبل 4 أهداف فقط في 13 مباراة في الدوري هذا الموسم ويتأخر بنقطة واحدة فقط عن باريس سان جيرمان.

وتلقى توديبو أول دعوة له للانضمام لمنتخب فرنسا في مارس/آذار الماضي وظهر لأول مرة ضدّ ألمانيا في سبتمبر/أيلول ، وشارك أيضا في الفوز القياسي 14-0 على جبل طارق الشهر الماضي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا العام المقبل.