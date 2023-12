مدافع برشلونة السابق: كنا نتعامل مع ميسي وفق تعليمات خاصة

باح جان كلير توديبو مدافع نيس الفرنسي ببعض الأسرار حول الفترة التي قضاها إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح الدولي الفرنسي في عرض تلفزيوني يسمى "الدوري الفرنسي" أنه تلقى مع زملائه تعليمات خاصة من الجهاز الفني للنادي الكتالوني حول كيفية التعامل مع ميسي النجم السابق للبلوغرانا.

ويتذكر الشاب البالغ من العمر 23 عاما "في برشلونة، لم يسمحوا لنا بالالتحام مع "البولغا" في التدريبات. يبدو الأمر جنونيا، لكنه حقيقي. كان علينا أن نكون حذرين.. إنه أمر طبيعي، إنه الأفضل، ولا يمكنك أن تؤذيه".

🚨 Jean-Clair Todibo (OGC Nice): "In Barcelona we were not allowed to touch Messi in training. It sounds crazy, but it's true. We had to be careful. It's normal, he's the best, you don't want to hurt him. It was logical." Via @mundodeportivo pic.twitter.com/olZUPIe8p9

