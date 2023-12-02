شاهد.. ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد ساعات قليلة من اعتلائها من قبل جيرونا (مفاجأة الموسم) وذلك بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0 اليوم السبت ضمن الجولة الـ15.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا الذي قلب تخلفه أمام فالنسيا لفوز 2-1. كما يتفوق الفريقان بفارق 7 نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان غدا الأحد في مباراة قمة.

وخاض ريال مدريد المباراة بالتشكيلة ذاتها تقريبا التي تغلبت على نابولي الإيطالي 4-2 منتصف الأسبوع في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وكان التبديل الوحيد الذي طرأ على التشكيلة الأساسية مشاركة داني سيبايوس بدلا من خوسيلو.

ويعاني غرناطة العائد لدوري النخبة منذ مطلع الموسم الحالي؛ حيث لم يحقق سوى فوز واحد.

ويعود الفوز الأخير لغرناطة على ريال مدريد في عقر دار الأخير إلى عام 1974، لكنه تغلب عليه على أرضه عام 2013.

وحقق ريال مدريد فوزه الرقم 39 على منافسه مقابل 6 هزائم و8 تعادلات.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة أصيب حارس غرناطة راؤول فرنانديز في ظهره وحل بدلا منه أندريه فيريرا.

وسنحت أول فرصة لمدريد عندما مرر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة عرضية داخل المنطقة عند القائم البعيد لم يتمكن البرازيلي رودريغو من اللحاق بها (15).

وفرض غرناطة رقابة لصيقة على الإنجليزي جود بيلينغهام هداف الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا في أول موسم له في صفوف فريقه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأثمر ضغط أصحاب الأرض هدفا أول من صناعة الألماني توني كروس الذي مرر كرة ماكرة باتجاه إبراهيم دياز الذي سيطر عليها بيمناه ثم سجل بيسراه من مسافة قريبة (25).

وتبادل دياز الكرة مع بيلينغهام الذي سدد كرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر (42).

وتصدى حارس غرناطة لكرة بيلينهام من مسافة قريبة لكنها ارتدت وتهيأت أمام رودريغو الذي تابعها في الشباك (57).