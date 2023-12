زيدان يتحدث عن أجمل وأسوأ ذكرى بمسيرته ويكشف عن 4 أساطير يحبهم

كشف أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، عن إعجابه ببعض الرياضيين الأبطال وعن أسوأ وأجمل ذكرى في مسيرته الكروية خلال حوار أجراه على قناة يوتيوب الخاصة بمواطنه توني بارك نجم كرة السلة الأميركية السابق.

ورغم أنه كان مصدر إلهام للعديد من الرياضيين، إلا أن الفائز بكأس العالم عام 1998 أبدى إعجابه بأساطير رياضية في اختصاصات أخرى كان يود التحدث إليهم عن قرب.

وتحدث نجم ريال مدريد ومدربه السابق عن الملاكم الأميركي مايك تايسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، وقال "اعتدت الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل لمشاهدة نزالات مايك تايسون، لدي دائما شيء خاص تجاهه. في بعض الأحيان كنت أستيقظ في الثالثة أو الرابعة صباحا ويستمر النزال دقيقة، لكن هذا لا يهم (يضحك)".

🗣️ Zinedine Zidane: “Athletes I wish I could have had dinner with?

I was a huge fan of Mike Tyson, I used to wake up at 3 or 4 am to watch him. Then there's Michael Jordan, one of the greatest athletes ever. Muhammad Ali the greatest, and Ayrton Senna who I loved a lot too.” pic.twitter.com/S47RRjeOUI

— Madrid Zone (@theMadridZone) December 2, 2023