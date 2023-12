الجزائري "عطال" انتهت مسيرته مع نيس بعد محاكمته بسبب منشوراته عن غزة

كشف تقرير فرنسي أن مسيرة الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي قد انتهت بعد قرار الرابطة الفرنسية لكرة القدم إيقافه عن المشاركة في مباريات فريقه ووضعه تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمته على خلفية منشوراته المساندة لغزة.

وذكر موقع "نيس ماتين" الفرنسي، أنّ عطال لن يعود مجددا للعب بقميص نيس حتى بعد نهاية فترة عقوبته وأنه من المنتظر أن يُباع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد خضوعه للمحاكمة خلال الشهر الحالي بتهمة "التحريض على الكراهية".

وكان فريق نيس أعلن عن إيقاف عطال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلا عن قيام اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بمعاقبته بالإيقاف لمدة 7 مباريات.

وألقت قوات الأمن الفرنسية القبض على الدولي الجزائري وتقرر إحالته للنيابة العامة مع وضعه تحت المراقبة القضائية، على أن تتم محاكمته يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بتهمة التحريض على الكراهية، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، وإبداء احتجاجه على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة في فيديو نشره في حسابه على إنستغرام.

وبانتظار صدور الحكم، منع عطال من مغادرة الأراضي الفرنسية باستثناء السفر لأسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.

ويمتد عقد محارب الصحراء مع نادي الجنوب الفرنسي حتى 30 يونيو/حزيران 2024، لكن اللاعب بدوره أصبح يرغب في مغادرة النادي والدوري الفرنسي، بعد أن كان منذ مدة يفاوض ناديه لتمديد عقده.

🚨🇩🇿 Youcef Atal was arrested last night following his return to France from the international break. Player is accused of inciting racial hatred because he posted about #Palestine!! pic.twitter.com/XBxwfFVksh

— The Palestinian (@InsiderWorld_1) November 24, 2023