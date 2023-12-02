الأهلي المصري ‬يتعادل مع يانغ أفريكانز التنزاني بدوري الأبطال

استقبل الأهلي المصري هدفا قرب النهاية بعد دقائق من تقدمه بهدف بيرسي تاو ليتعادل 1-1 مع مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في دار السلام اليوم السبت.

ومنح تاو التقدم للأهلي بضربة رأس قبل 5 دقائق من النهاية بعد تمريرة عرضية من البديل كريم فؤاد أبعدها الدفاع بشكل خاطئ.

خطأ كارثي من دفاع يانغ أفريكانز يستغلها بيرسي تاو بنجاح محرزاً الهدف الأول#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/FwOl8Gbjml — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023

وفي الوقت الذي استعد فيه لاعبو حامل اللقب للاحتفال بالفوز خارج الديار، نجح بيكوم زوزوا في تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية من مدى قريب فشل الحارس والقائد محمد الشناوي في إبعادها في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان يانغ أفريكانز صاحب أول فرصة في اللقاء حينما سدد كليمان فرانسيس مزيزي الكرة بقوة أبعدها الشناوي إلى ركلة ركنية في الدقيقة 11.

وكاد حسين الشحات أن يتقدم للأهلي لكنه سدد بعيدا عن المرمى بعد 18 دقيقة من البداية.

وأضاع فؤاد أخطر فرص الأهلي بعدما أهدر الكرة رغم انفراده بالحارس في الدقيقة 74.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة متقدما بفارق نقطة واحدة على شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر أمام ميدياما الغاني. ويتذيل يانغ أفريكانز الترتيب بنقطة واحدة.