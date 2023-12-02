إنريكي: أود امتلاك 3 لاعبين مثل مبابي في سان جيرمان

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اليوم السبت إنه يود امتلاك 3 مهاجمين بمستوى كيليان مبابي في صفوف فريقه بعدما سجل 14 هدفا خلال 12 مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

ويتفوق مبابي، الذي أحرز أيضا 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بفارق كبير على أشرف حكيمي وراندال كولو مواني، أقرب ملاحقيه في قائمة هدافي الفريق بـ4 أهداف لكل منهما في جميع المسابقات.

وكان الوضع مختلفا تماما في الموسم الماضي حين سجل ليونيل ميسي 21 هدفا وأحرز نيمار 18 هدفا لكنهما غادرا باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال لويس إنريكي "أود أن يكون لدي 3 مهاجمين مثل مبابي يسجل كل منهم 17 هدفا لكن هذا غير ممكن.

وأضاف "في العام الماضي كان هناك 3 نجوم عالميين وكانوا يتقاسمون الأهداف أكثر. هناك الكثير من اللاعبين الذين سجلوا. نحن لا نعتمد فقط على كيليان… سجل آخرون".

وسئل المدرب عن إخفاق فريقه في استغلال فرص عديدة صنعها أمام نيوكاسل يونايتد الثلاثاء الماضي ليكتفي بالتعادل 1-1.

ورد إنريكي قائلا "هذا مضحك للغاية. إذا كانت لدينا مشكلة في إنهاء الفرص فماذا عن الآخرين؟".

وأضاف "الفريق الذي يسجل 3 أهداف في المباراة الواحدة، يصنع 10 فرص واضحة أمام نيوكاسل… كرة القدم لعبة، أحيانا تنجح وأحيانا لا تنجح. سيكون لدينا مشكلة إذا لم نصنع الفرص للتسجيل".

وسجل سان جيرمان 8 أهداف في آخر مباراتين في الدوري لكن أحرز هدفين فقط في آخر مباراتين بدوري الأبطال.

وكان رد إنريكي مقتضبا حين سُئل إذا كان لدى مهاجمي الفريق مشكلة في التركيز.

وقال مدرب إسبانيا السابق "يمكنك أن تقول ما تريد".