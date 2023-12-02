أرسنال يعزّز صدارته للدوري الإنجليزي

عزّز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 4 نقاط مؤقتًا عقب فوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 في افتتاح الجولة الـ14 اليوم السبت.

وسجّل هدفي "غانرز" كل من بوكايو ساكا (6) والنرويجي مارتن أوديغار (13) قبل أن يقلّص البرازيلي ماتياس كونيا الفارق لولفرهامبتون (86).

وبانتظار مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام الخامس غدا الأحد، بات النادي اللندني الباحث عن لقبه الأول في البريميرليغ منذ 2004، يتقدم بـ4 نقاط في صدارة الترتيب بـ33 نقطة مقابل 29 لسيتي و28 لليفربول الذي يواجه فولهام الأحد أيضًا.

وهذا الفوز لأرسنال هو الرابع تواليا في الدوري المحلي، والخامس تواليًا في مختلف المسابقات بعد فوزه الساحق على لانس الفرنسي بسداسية نظيفة في منتصف الأسبوع بدوري أبطال أوروبا والذي حسم من خلاله تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

وارتقى أرسنال إلى صدارة البريميرليغ بفوزه على برنتفورد 1-0 في الجولة الماضية، مستغلا تعادل مانشستر سيتي وليفربول في لقاء القمة 1-1.

وضرب فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مبكرًا وأظهر عزما واضحا على التمسّك بالصدارة، ونجح ساكا في هزّ الشباك إثر سلسلة من التمريرات الجماعية على مشارف المنطقة بين ساكا والبرازيلي غابريال جيزوس والياباني تاكيهيرو تومياسو، قبل أن يمرر الأخير كرة متقنة لساكا الذي سددها في الزاوية اليسرى مانحا أصحاب الأرض التقدم (6).

وبعد 7 دقائق فقط، ضاعف أرسنال تقدمه عبر أوديغار إثر تبادل للكرة بين جيزوس والأوكراني أولكسندر زينشينكو على مشارف المنطقة من الجهة اليسرى قبل أن يمرر الأخير كرة متقنة لأوديغار المتمركز في قلب منطقة الجزاء فسددها زاحفة صاروخية في الزاوية اليمنى (13).

وأشعل الضيوف المواجهة في الدقائق الأخيرة بعد أن قلّص كونيا النتيجة عندما استخلص البرتغالي نيلسون سيميدو الكرة من زينشينكو ليمرّرها إلى كونيا الذي لم يتوان عن تسديدها قوية فهزّت شباك الحارس الإسباني ديفيد رايا، ويمنح فريقه بصيص أمل (86).

وكاد ساكا يسجّل هدفه الشخصي الثاني إثر تمريرة ساحرة من أوديغار المنطلق بسرعة، لكنّ كرة الأول ارتدت من القائم (87).