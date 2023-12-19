وضعية معقدة للوداد المغربي بعد خسارته الثالثة في أبطال أفريقيا

تعقدت وضعية الوداد الرياضي المغربي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما مني بهزيمته الثالثة في دور المجموعات أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين -اليوم الثلاثاء- في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وفي أول ظهور له مع مدربه القديم الجديد التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، تلقى الوداد هدفين في دقيقتين سجلهما الكاميروني إيسومبا أونانا (36 و38).

ورد سيمبا الدين للوداد البيضاوي بعدما أن خسر أمامه قبل 10 أيام في المغرب، بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام جوانينغ غالاكسي البوتسواني الذي يحل ضيفا على أسيك ميموزا العاجي المتصدر (7 نقاط)، في حين تراجع الفريق المغربي إلى المركز الأخير بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وأخفق البنزرتي، الذي تسلم دفة تدريب الوداد لحقبة رابعة خلفاً للمحلي عادل رمزي قبل أيام، في مواصلة تصحيح مسار "وداد الأمة" في المسابقة القارية المتوج بلقبها ثلاث مرات، فأصبحت مسألة التأهل إلى ربع النهائي معقدة جداً، إذ سيكون لزاماً عليه الفوز على مضيفه جوانينغ غالاكسي وضيفه أسيك في 24 فبراير/شباط والثاني من مارس/آذار المقبلين، مع انتظار تعثر منافسيه.

وافتقد البنزرتي لخدمات قائد الفريق يحيى جبران بداعي الإيقاف، وكان لهذا الغياب التأثير السلبي الكبير في وسط الملعب، كما غاب المدافع أمين فرحان، واعتمد بالتالي على الظهيرين الدوليين يحيى عطية الله وأيوب العملود وفي الوسط الجزائري زكريا دراوي وثلاثي الهجوم سيف الدين بوهرة ومنتصر لحتيمي والسنغالي بولي سامبو.

وفي المجموعة الأولى، حقق مازيمبي الكونغولي فوزا متأخرا على ضيفه نواذيبو الموريتاني بهدفين نظيفين سجلهما شيخ عمر فوفانا (80 و90+3).

ورفع مازيمبي رصيده الى 7 نقاط في الصدارة، في حين تجمد رصيد نواذيبو عند 4 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي اللذين يلتقيان لاحقاً.