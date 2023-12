ناميبيا بكأس أمم أفريقيا 2023.. أمل بتحقيق أول فوز في المشاركة الرابعة بالبطولة القارية

يسعى المنتخب الناميبي لكرة القدم لبذل جهد مضاعف في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في ساحل العاج، من أجل تذوق طعم التأهل إلى الدور الثاني بعد 3 إخفاقات سابقة.

وربما ستكون مهمة "المحاربين الشجعان" صعبة في مجموعة خامسة تضم منتخبات تونس (بطل عام 2004) وجنوب أفريقيا (بطل عام 1996)، ومالي.

تأسّس الاتحاد الناميبي لكرة القدم عام 1990، وبعد عامين انضم إلى الاتحاد الأفريقي، وفي العام ذاته حصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا).

خاض الفريق أول مباراة دولية له أمام منتخب أنغولا في 16 مايو/أيار عام 1989 بالعاصمة ويندهوك. وانتهت المباراة بفوز أنغولا بهدف دون رد.

شارك لأول مرة في كأس أمم أفريقيا عام 1998 في بوركينا فاسو، ولم ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم ولا مرة في تاريخه.

واحتل منتخب ناميبيا المركز الـ115 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فيما أفضل مركز حققه في تاريخه كان الـ68، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1998.

🫡🇳🇦 𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒐𝒗𝒆𝒓!! 𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒂𝒇𝒆𝒍 𝑳𝒂𝒈𝒆𝒓 𝑩𝒓𝒂𝒗𝒆 𝑾𝒂𝒓𝒓𝒊𝒐𝒓𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝑨𝑭𝑪𝑶𝑵 𝟐𝟎𝟐𝟒.

Tag a friend to let them know that we are going to AFCON 2024. #AFCON #Qualified #BravelyNamibian #ProudlyNamibian #TeamBraves #TeamNamibia pic.twitter.com/CKJLpXOCQD

— NFA (@Official_NFA) September 13, 2023