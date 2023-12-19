ناميبيا بكأس أمم أفريقيا 2023.. أمل بتحقيق أول فوز في المشاركة الرابعة بالبطولة القارية

يسعى المنتخب الناميبي لكرة القدم لبذل جهد مضاعف في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في ساحل العاج، من أجل تذوق طعم التأهل إلى الدور الثاني بعد 3 إخفاقات سابقة.

وربما ستكون مهمة "المحاربين الشجعان" صعبة في مجموعة خامسة تضم منتخبات تونس (بطل عام 2004) وجنوب أفريقيا (بطل عام 1996)، ومالي.

تأسيس وتاريخ

تأسّس الاتحاد الناميبي لكرة القدم عام 1990، وبعد عامين انضم إلى الاتحاد الأفريقي، وفي العام ذاته حصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا).

خاض الفريق أول مباراة دولية له أمام منتخب أنغولا في 16 مايو/أيار عام 1989 بالعاصمة ويندهوك. وانتهت المباراة بفوز أنغولا بهدف دون رد.

شارك لأول مرة في كأس أمم أفريقيا عام 1998 في بوركينا فاسو، ولم ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم ولا مرة في تاريخه.

واحتل منتخب ناميبيا المركز الـ115 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فيما أفضل مركز حققه في تاريخه كان الـ68، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1998.

🫡🇳🇦 𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒐𝒗𝒆𝒓!! 𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒂𝒇𝒆𝒍 𝑳𝒂𝒈𝒆𝒓 𝑩𝒓𝒂𝒗𝒆 𝑾𝒂𝒓𝒓𝒊𝒐𝒓𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝑨𝑭𝑪𝑶𝑵 𝟐𝟎𝟐𝟒. Tag a friend to let them know that we are going to AFCON 2024. #AFCON #Qualified #BravelyNamibian #ProudlyNamibian #TeamBraves #TeamNamibia pic.twitter.com/CKJLpXOCQD — NFA (@Official_NFA) September 13, 2023

كأس أفريقيا

سيخوض منتخب "المحاربين الشجعان" النهائيات القارية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن شارك 3 مرات سابقة.

نسخة 1998 في بوركينا فاسو: وأقصي من الدور الأول، بعد خسارتين من ساحل العاج وجنوب أفريقيا وتعادل مع أنغولا.

وأقصي من الدور الأول، بعد خسارتين من ساحل العاج وجنوب أفريقيا وتعادل مع أنغولا. نسخة 2008 في غانا: خرج من الدور الأول، بعد خسارتين من المغرب وغانا وتعادل مع غينيا.

خرج من الدور الأول، بعد خسارتين من المغرب وغانا وتعادل مع غينيا. نسخة 2019 في مصر: ودّع من دور المجموعات، بعد 3 هزائم من المغرب وجنوب أفريقيا وساحل العاج.

أبرز اللاعبين الحاليين:

بيتر شالوليلي (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي).

دينزيل هواسيب (هايلاندز بارك الجنوب أفريقي).

ريان نيامب مدافع (ديربي كاونتي الإنجليزي).

برينس تغيويزا (ليريا بريزن الكوسوفي).

تصويبة لا تصد من بيتير شالوليل 🚀 🇳🇦 بتلك الطريقة الرائعة سجل نجم منتخب ناميبيا هدف التقدم للمحاربون الشجعان أمام بوروندي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 🎯#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @Official_NFA pic.twitter.com/bO1iaZiR7k — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 4, 2022

مدرب منتخب ناميبيا

يتولى كولين بنيامين المدافع الدولي الناميبي السابق (45 عاما) الإشراف على تدريب منتخب "المحاربين الشجعان" منذ مطلع يوليو/تموز عام 2022.

وقاد مدافع هامبورغ الألماني السابق ناميبيا في مباراتين رسميتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، وفاز في الأولى على منتخب "ساو تومي وبرينسيبي" بهدفين نظيفين لكنه خسر في الثانية أمام غينيا الاستوائية بهدف دون رد.

مباريات ناميبيا في المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا 2023: