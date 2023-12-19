مانشستر سيتي يضرب موعدا مع فلومينينسي في نهائي مونديال الأندية

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة -اليوم الثلاثاء- في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وسجل ماريوس هوبيرتون لاعب أوراوا ريدز هدف تقدم مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ52.

وفي الدقيقة 59 سجل برناردو سيلفا الهدف الثالث للفريق الإنجليزي.

وسيواجه سيتي في نهائي البطولة، فريق فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل للدور ذاته بعد الفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد -أمس الاثنين- في نصف النهائي.

كوفاسيتيش يضيف ثاني الأهداف للسيتي ⚽🔥 أوراوا 0 × 2 مانشستر سيتي #أوراوا_مانشستر_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/rEsnhK6nNB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2023