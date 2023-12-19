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رياضة|ماليزيا

ماليزيا في كأس آسيا 2023.. تاريخ متواضع بالبطولة القارية

منتخب ماليزيا يخوض أمم آسيا 2023 في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن والبحرين (أسوشيتد برس)
19/12/2023

بعد انتظار دام 16 عاما، يسعى منتخب ماليزيا لكرة القدم إلى تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا، في ظهوره الرابع بالمسابقة القارية والتي تحتضنها قطر الشهر المقبل.

وتقام البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط المقبلين، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2024 المنتخب الماليزي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، والأردن والبحرين.

واحتل منتخب ماليزيا المركز الـ130 في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأفضل مركز له في التصنيف الدولي، كان الـ74 في أغسطس/آب 1993.

التأسيس

تأسس الاتحاد الماليزي لكرة القدم عام 1933، وانضم إلى الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة عام 195، وكان من بين مؤسسي اتحاد "آسيان" عام 1984.

وخاض مباراته الدولية الأولى في 13 أبريل/نيسان عام 1963، تحت مسمى "ملايا" ضد كوريا الجنوبية وخسرها 2-3.

شارك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1974م ولم ينجح في التأهل إلى النهائيات ولا مرة في تاريخه.

كأس آسيا

شارك منتخب "نمور الملايو" ماليزيا في 3 نسخ في كأس آسيا، وفشل في كل مشاركاته بتجاوز دور المجموعات.

  • نسخة 1976 في إيران: لعب في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت والصين وودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة من الكويت بثنائية نظيفة والتعادل 1-1 مع الصين.
  • نسخة 1980 في الكويت: خاض المنافسات في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والكويت والإمارات وقطر، خرج من الدور الأول لكنه حقق فوزه الأول في البطولة على الإمارات بينما تعادل مع كوريا الجنوبية ومع قطر، وخسر أمام الكويت.
  • نسخة 2007 في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلند: تعتبر أسوأ نسخة لمنتخب ماليزيا حيث مني بـ3 هزائم متتالية، أمام الصين وأوزبكستان وإيران وودع المنافسات.

مدرب المنتخب

عين المدرب الكوري الجنوبي كيم بان-غون مدربا لمنتخب ماليزيا في 21 يناير/كانون الثاني 2022 خلفا للمدرب السابق تان تشينغ، في عقد حتى عام 2023، وبعد تأهل المنتخب لنسخة 2023 من البطولة القارية، ومدد الاتحاد عقد "كيم" إلى 2025.

وكيم بان غون لاعب سابق تنقل بين فرق كورية، قبل أن يحترف التدريب ويشرف على فرق محلية ومنتخب هونغ كونغ على فترتين قبل أن ينتقل إلى رئاسة الجهاز الفني لمنتخب ماليزيا.

يعد سوه تشين آن عميد لاعبي منتخب ماليزيا بـ195 مباراة أما هداف الفريق فهو اللاعب الراحل مختار داهاري والذي سجل 89 هدفا للمنتخب.

أبرز اللاعبين:

  • ديون كولز (قائد الفريق).
  • نوو لاين.
  • لي توك.
  • أخيار رشيد.

جدول مباريات ماليزيا في المجموعة الخامسة بكأس آسيا 2023:

  • 15 يناير/كانون الثاني: ماليزيا X الأردن (ملعب الجنوب).
  • 20 يناير/كانون الثاني: البحرين X ماليزيا (ملعب جاسم بن حمد).
  • 25 يناير/كانون الثاني: كوريا الجنوبية X ماليزيا (ملعب الجنوب).
المصدر : مواقع إلكترونية