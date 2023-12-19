ماليزيا في كأس آسيا 2023.. تاريخ متواضع بالبطولة القارية

بعد انتظار دام 16 عاما، يسعى منتخب ماليزيا لكرة القدم إلى تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا، في ظهوره الرابع بالمسابقة القارية والتي تحتضنها قطر الشهر المقبل.

وتقام البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط المقبلين، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2024 المنتخب الماليزي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، والأردن والبحرين.

واحتل منتخب ماليزيا المركز الـ130 في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأفضل مركز له في التصنيف الدولي، كان الـ74 في أغسطس/آب 1993.

التأسيس

تأسس الاتحاد الماليزي لكرة القدم عام 1933، وانضم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة عام 1995، وكان من بين مؤسسي اتحاد "آسيان" عام 1984.

وخاض مباراته الدولية الأولى في 13 أبريل/نيسان عام 1963، تحت مسمى "ملايا" ضد كوريا الجنوبية وخسرها 2-3.

شارك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1974م ولم ينجح في التأهل إلى النهائيات ولا مرة في تاريخه.

كأس آسيا

شارك منتخب "نمور الملايو" ماليزيا في 3 نسخ في كأس آسيا، وفشل في كل مشاركاته بتجاوز دور المجموعات.

منتخب الكويت بمواجهة ماليزيا في كأس آسيا 1976 . pic.twitter.com/qAltSEem9j — Almilany (@Almilany__) July 26, 2021

نسخة 1976 في إيران: لعب في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت والصين وودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة من الكويت بثنائية نظيفة والتعادل 1-1 مع الصين.

لعب في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت والصين وودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة من الكويت بثنائية نظيفة والتعادل 1-1 مع الصين. نسخة 1980 في الكويت: خاض المنافسات في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والكويت والإمارات وقطر، خرج من الدور الأول لكنه حقق فوزه الأول في البطولة على الإمارات بينما تعادل مع كوريا الجنوبية ومع قطر، وخسر أمام الكويت.

خرج من الدور الأول لكنه حقق فوزه الأول في البطولة على الإمارات بينما تعادل مع كوريا الجنوبية ومع قطر، وخسر أمام الكويت. نسخة 2007 في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلند: تعتبر أسوأ نسخة لمنتخب ماليزيا حيث مني بـ3 هزائم متتالية، أمام الصين وأوزبكستان وإيران وودع المنافسات.

تعتبر أسوأ نسخة لمنتخب ماليزيا حيث مني بـ3 هزائم متتالية، أمام الصين وأوزبكستان وإيران وودع المنافسات. هذي المباراة كنت رايح لها سنة 1980 بطولة كأس آسيا ضد ماليزيا فزنا 3_1 جاسم يعقوب هدفين فتحي كميل هدف جاسم يعقوب ما يرحم بضربات الجزاء يشوت سم ( لو تركزون بالصوت قيل لا يشوت جاسم يعقوب البلنتي واحد قال هيااا هذا انا اي ولله صج ايام ويطول بعمر بوحمود) من قبل 43 سنه صج عمر😔😔 ركزو pic.twitter.com/6UxvVcJzFb — القلاف ولد منطقة الروضه اعشق الفن القديم (@allawy_kuw) November 5, 2023

هدف منصور مفتاح في كاس اسيا 1980 في مرمى ماليزيا في مباراة انتهت 1-1 في اول مشاركة لقطر في كاس اسيا @QFA pic.twitter.com/RURK9qYSYO — QFA_old (unofficial) (@QFA_old) February 6, 2017

ملخص مباراة الصين 1/5 ماليزيا ـ أمم أسيا 2007 م تعليق عربي pic.twitter.com/0t1CBWab7G — فيديوهات وليد الرياضية (@waleedoo24) May 10, 2022

مدرب المنتخب

عين المدرب الكوري الجنوبي كيم بان-غون مدربا لمنتخب ماليزيا في 21 يناير/كانون الثاني 2022 خلفا للمدرب السابق تان تشينغ، في عقد حتى عام 2023، وبعد تأهل المنتخب لنسخة 2023 من البطولة القارية، ومدد الاتحاد عقد "كيم" إلى 2025.

وكيم بان غون لاعب سابق تنقل بين فرق كورية، قبل أن يحترف التدريب ويشرف على فرق محلية ومنتخب هونغ كونغ على فترتين قبل أن ينتقل إلى رئاسة الجهاز الفني لمنتخب ماليزيا.

🇲🇾 The Football Association of Malaysia (FAM) president Datuk Hamidin Amin confirmed that South Korean 🇰🇷 coach Kim Pan Gon has agreed to a contract extension with FAM until 2025. Kim Pan Gon will sign a new two-year contract as Malaysia head coach.#FAM pic.twitter.com/KffOyFEMLN — ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) November 17, 2023

يعد سوه تشين آن عميد لاعبي منتخب ماليزيا بـ195 مباراة أما هداف الفريق فهو اللاعب الراحل مختار داهاري والذي سجل 89 هدفا للمنتخب.

أبرز اللاعبين:

ديون كولز (قائد الفريق).

نوو لاين.

لي توك.

أخيار رشيد.

جدول مباريات ماليزيا في المجموعة الخامسة بكأس آسيا 2023: