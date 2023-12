ماليزيا في كأس آسيا 2023.. تاريخ متواضع بالبطولة القارية

بعد انتظار دام 16 عاما، يسعى منتخب ماليزيا لكرة القدم إلى تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا، في ظهوره الرابع بالمسابقة القارية والتي تحتضنها قطر الشهر المقبل.

وتقام البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط المقبلين، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2024 المنتخب الماليزي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، والأردن والبحرين.

واحتل منتخب ماليزيا المركز الـ130 في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأفضل مركز له في التصنيف الدولي، كان الـ74 في أغسطس/آب 1993.

تأسس الاتحاد الماليزي لكرة القدم عام 1933، وانضم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة عام 1995، وكان من بين مؤسسي اتحاد "آسيان" عام 1984.

وخاض مباراته الدولية الأولى في 13 أبريل/نيسان عام 1963، تحت مسمى "ملايا" ضد كوريا الجنوبية وخسرها 2-3.

شارك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1974م ولم ينجح في التأهل إلى النهائيات ولا مرة في تاريخه.

شارك منتخب "نمور الملايو" ماليزيا في 3 نسخ في كأس آسيا، وفشل في كل مشاركاته بتجاوز دور المجموعات.

عين المدرب الكوري الجنوبي كيم بان-غون مدربا لمنتخب ماليزيا في 21 يناير/كانون الثاني 2022 خلفا للمدرب السابق تان تشينغ، في عقد حتى عام 2023، وبعد تأهل المنتخب لنسخة 2023 من البطولة القارية، ومدد الاتحاد عقد "كيم" إلى 2025.

وكيم بان غون لاعب سابق تنقل بين فرق كورية، قبل أن يحترف التدريب ويشرف على فرق محلية ومنتخب هونغ كونغ على فترتين قبل أن ينتقل إلى رئاسة الجهاز الفني لمنتخب ماليزيا.

