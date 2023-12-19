جيرونا يواصل مغامراته في الليغا ويستعيد الصدارة من ريال مدريد

واصل جيرونا مغامرته هذا الموسم وعاد إلى الصدارة مجددا، بعد الفوز على ضيفه ألافيس بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم جيرونا، الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما الوافد الجديد الأوكراني المتألق أرتيم دوفبيك (23) والإسباني بورتو (42).

الفوز رفع رصيد جيرونا إلى 44 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، وتوقف رصيد ألافيس عند 16 نقطة في المركز الـ13.

وأكد جيرونا فوزه بإضافته الهدف الثالث في الشوط الثاني من ركلة جزاء انتزعها كوتو ونفذها دوفبيك في وسط المرمى (59)، ليرفع القادم هذا الموسم من فريق "دنيبرو-1" الأوكراني، رصيده الشخصي إلى 10 أهداف في الليغا هذا الموسم.

وبأهدافه هذه، أسهم الأوكراني البالغ 26 عاما، في جعل جيرونا ثالث أفضل فريق هجومي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بـ41 هدفا، خلف بايرن ميونخ (47) وباير ليفركوزن (42) الألمانيين وأمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا ودوري أبطال أوروبا (40).

ويأمل فريق المدرب ميتشل إنهاء العام في الصدارة حين يحل الخميس ضيفا على ريال بيتيس قبل أن يستقبل العام الجديد على أرضه في اختبار صعب جدا ضد أتلتيكو مدريد الرابع في 3 يناير/كانون الثاني 2024.

ويستهدف جيرونا التتويج بلقب الدوري الإسباني لأول مرة في تاريخه، وذلك في ثاني موسم له على التوالي في دوري الأضواء، بعدما قضى أيضا موسمي 2017-2018 و2018- 2019 في دوري الدرجة الأولى، قبل هبوطه للدرجة الثانية لمدة 3 مواسم.