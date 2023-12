الاتحاد الإسباني ينشر المحادثات الصوتية بين حكم الساحة وغرفة "الفار"

اتفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني الثلاثاء على البدء في نشر الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات التي تحدث أثناء مراجعة اللعب بين حكام الملعب وحكام تقنية الفيديو المساعد (فار).

وأعلن الاتحاد الإسباني رسميا عبر قنواته الرسمية، أنه سيبدأ في تنفيذ القرار اعتبارا من العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل، في كأس السوبر الإسباني، أما على صعيد الدوري الإسباني، فسيكون بداية من الجولة الـ20.

ولن يتم نشر المحادثات إلا عند إجراء مراجعة للقطة على الشاشة الميدانية.

Ref, VAR discussions to be made public in Spain https://t.co/nqIZ4sSbkY pic.twitter.com/ushSKec7ZL

— World Cup 2026 (@WorldCupEN) December 19, 2023