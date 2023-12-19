الاتحاد الإسباني ينشر المحادثات الصوتية بين حكم الساحة وغرفة "الفار"

اتفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني الثلاثاء على البدء في نشر الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات التي تحدث أثناء مراجعة اللعب بين حكام الملعب وحكام تقنية الفيديو المساعد (فار).

وأعلن الاتحاد الإسباني رسميا عبر قنواته الرسمية، أنه سيبدأ في تنفيذ القرار اعتبارا من العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل، في كأس السوبر الإسباني، أما على صعيد الدوري الإسباني، فسيكون بداية من الجولة الـ20.

ولن يتم نشر المحادثات إلا عند إجراء مراجعة للقطة على الشاشة الميدانية.

Ref, VAR discussions to be made public in Spain https://t.co/nqIZ4sSbkY pic.twitter.com/ushSKec7ZL — World Cup 2026 (@WorldCupEN) December 19, 2023

وأوضح الاتحاد الإسباني أنه من خلال بث الصور والتسجيلات الصوتية، سيتم تحسين "تجربة المشجعين وسيعزز ذلك فهما أكبر لقرارات الحكم من قبل جزء من المشاهدين".

وتهدف هذه الخطوة المشتركة بين الاتحاد الإسباني واللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، إلى الوصول إلى أقصى قدر ممكن من الشفافية.

وشهدت العديد من مباريات الليغا هذا الموسم، الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خاصة في مواجهات كل من ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المنتظر أن ينشر كل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني خلال الأيام المقبلة؛ المزيدَ من المعلومات والمواد التعليمية على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم حتى يفهم المشجعون ووسائل الإعلام كيف ستعمل هذه الديناميكية الجديدة.