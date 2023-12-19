الإماراتي مبخوت في كأس آسيا 2023.. مواصلة هز الشباك

يتطلع الهداف الإماراتي علي مبخوت إلى رفع غلته التهديفية في بطولة أمم آسيا لكرة القدم عندما يشارك مع منتخب بلاده في الدورة الـ18 من البطولة القارية التي تحتضنها قطر في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى العاشر من فبراير/شباط من العام المقبل.

وأحرز المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، 9 أهداف في نهائيات كأس آسيا، وهذا ما يضعه في المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين التاريخيين، بفارق هدف واحد خلف الكوري الجنوبي "لي دونغ جوك" و5 أهداف خلف الأسطورة الإيرانية علي دائي.

وتعد نسخة عام 2015 في أستراليا، استثنائية في مسيرة مبخوت الدولية، حقق خلالها العديد من الإنجازات الشخصية أبرزها حصوله على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف برصيد 5 أهداف (الإماراتي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز)، وقاد منتخب الإمارات إلى المركز الثالث، إضافة لتسجيله أسرع هدف في تاريخ بطولة آسيا أمام البحرين بعد 14 ثانية فقط من صافرة البداية.

واستمر نجم الجزيرة الإماراتي في تألقه اللافت مع المنتخب بتوقيعه على 4 أهداف خلال بلوغ الدور نصف النهائي في أمم آسيا عام 2019.

وقبل أيام من انطلاق البطولة القارية في قطر، يأمل مبخوت أحد أعظم المهاجمين في آسيا بمواصلة هز الشباك في النسخة المقبلة، ليس لتحطيم رقم الإيراني علي دائي فحسب وإنما لقيادة الإمارات إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخها.

وتلعب الإمارات في المجموعة الثالثة إلى جانب هونغ كونغ وإيران وفلسطين.

وهذه مباريات منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة بأمم آسيا 2023