أرقام بارزة من آخر نسخة "دور المجموعات" في دوري أبطال أوروبا

سيتحول دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى ذكرى تتكلم عنها الأجيال القادمة العاشقة لكرة القدم بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اعتماد نظام جديد.

ولكن قبل تحوله لذكرى، نشر حساب "يويفا" على إنستغرام أرقاما بارزة من دور المجموعات من النسخة الجارية من البطولة القارية الأم.

وأبرز هذه الأرقام:

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) صاحب أكثر المراوغات الناجحة في دور المجموعات: 46 مراوغة.

الألماني كريم أديمي (دورتموند) صاحب أسرع انطلاقة: 36.3 كيلومترا في الساعة.

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) أكثر المسددين على المرمى: 29 تسديدة.

البرتغالي بيبي (بورتو) أكبر اللاعبين سنا تسجيلا لهدف: 40 عاما و290 يوما.

الألماني ماتس هوملز (دورتموند) أكثر اللاعبين استخلاصا للكرات: 57 كرة.