أرقام بارزة من آخر نسخة "دور المجموعات" في دوري أبطال أوروبا
19/12/2023
سيتحول دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى ذكرى تتكلم عنها الأجيال القادمة العاشقة لكرة القدم بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اعتماد نظام جديد.
ولكن قبل تحوله لذكرى، نشر حساب "يويفا" على إنستغرام أرقاما بارزة من دور المجموعات من النسخة الجارية من البطولة القارية الأم.
وأبرز هذه الأرقام:
- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) صاحب أكثر المراوغات الناجحة في دور المجموعات: 46 مراوغة.
- الألماني كريم أديمي (دورتموند) صاحب أسرع انطلاقة: 36.3 كيلومترا في الساعة.
- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) أكثر المسددين على المرمى: 29 تسديدة.
- البرتغالي بيبي (بورتو) أكبر اللاعبين سنا تسجيلا لهدف: 40 عاما و290 يوما.
- الألماني ماتس هوملز (دورتموند) أكثر اللاعبين استخلاصا للكرات: 57 كرة.
- الإيطالي إيفان بروفيديل (لاتسيو): الحارس الوحيد الذي سجل هدفا في دور المجموعات.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي