أبطال أفريقيا.. بيراميدز يخسر وتعادل الهلال السوداني والنجم الساحلي

بات فريق بيراميدز المصري قاب قوسين من الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب خسارته أمام ضيفه ماميلودي صن داونز اليوم الثلاثاء، في وقت خيم التعادل السلبي على مواجهة بيترو أتليتكو الأنغولي وضيفه الترجي التونسي.

وتقدم بطل جنوب أفريقيا لصدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط متقدما بفارق الأهداف على مازيمبي من الكونغو الديمقراطية الذي فاز -اليوم- بهدفين دون رد على نواذيبو الموريتاني.

وتجمد رصيد بيراميدز عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ممثل موريتانيا الذي يتذيل الترتيب.

الاسيوطى (بيراميدز) يخسر على أرضه من صن دونز…1/0

بالشفا

ويؤكد تذيله للمجموعة …يابنى افريقيا لكبرها فقط #الاهلى pic.twitter.com/GJEfggSxW1 — احمد شمس الدين (@xNOw0LG0ZNX4zgl) December 19, 2023

وسجل تيبوهو موكوينا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ17.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل بيترو أتلتيكو مع ضيفه الترجي التونسي من دون أهداف.

وفشل الفريقان في هز الشباك من الفرص التي سنحت لهما طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع بيترو رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني.

الهلال والنجم حبايب

وفي مباراة أخرى من المجموعة ذاتها، تعادل الهلال السوداني مع ضيفه النجم الساحلي التونسي 1-1.

سجل المهاجم السنغالي بابي عبدو ندياي مهاجم الهلال هدف فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وخطف النجم الساحلي نقطة التعادل بهدف في الوقت الضائع أيضا سجله البديل صالح البرهومي في الدقيقة الـ92.

ويتصدر المجموعة بترو أتلتيكو بـ8 نقاط بينما بقى الترجي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ولم ينجح الفريق السوداني في رد اعتباره من الخسارة أمام نظيره التونسي في الجولة الماضية، وأضعف آماله في التأهل بعدما رفع

رصيده إلى أربع نقاط في ذيل المجموعة متخلفا بفارق الأهداف عن النجم الساحلي.