منتخب إندونيسيا بكأس آسيا 2023.. طموحات كبيرة وإمكانيات متواضعة

يطمح المنتخب الإندونيسي إلى فك عقدة الدور الأول، وبلوغ أدوار متقدمة عندما يخوض نهائيات كأس آسيا المقررة بقطر في أول ظهور له بعد 16 عاما.

وتقام البطولة الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022.

ويلعب المنتخب الإندونيسي في المجموعة الرابعة بأمم آسيا 2023، إلى جانب العراق وفيتنام واليابان.

احتل المنتخب الإندونيسي المركز 146 في تصنيف فيفا لنوفمبر/تشرين الثاني 2023، أما أفضل مركز احتله منتخب "ميرا بوتي" فكان الـ76 في سبتمبر/أيلول 1998.

التأسيس

تأسس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم عام 1930 وانضم إلى الاتحاد الدولي للعبة عام 1952، وبعد عامين أصبح عضوا بالاتحاد الآسيوي.

خاض مباراته الدولية الأولى عام 1934 ضد اليابان تحت مسمى "الهند الشرقية" وانتهت بفوز اليابان 1-7.

وسبق أن حصل المنتخب الإندونيسي على البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية عام 1958.

وشارك مرة وحيدة في المونديال بدورة فرنسا عام 1938 تحت اسم منتخب "الجزر الهولندية الشرقية" (حيث كانت إندونيسيا آنذاك مستعمرة هولندية). وخسر أمام المجر بسداسية نظيفة.

كأس آسيا

ظهر منتخب إندونيسيا 4 مرات في نهائيات كأس آسيا بداية من عام 1996.

🏆 كأس آسيا ( دور المجموعات )

🇦🇪 الإمارات 🆚 إندونيسيا 🇮🇩

📆 10/12/1996

⌚️ 16:45

🏟️ مدينة زايد (١٠٠٠٠ متفرج )

⚽️ حسن سعيد – عدنان الطلياني

✅ منتخبنا يتأهل إلى دور الـ١٦ متصدراً .#قدام_يالأبيض⁠ ⁠ pic.twitter.com/oygkKeM7hS — uae.goals (@uaegoals) January 1, 2019

نسخة 1996 في الإمارات: غادر من الدور الأول بعد التعادل مع الكويت وخسارتين من كوريا الجنوبية والإمارات.

غادر من الدور الأول بعد التعادل مع الكويت وخسارتين من كوريا الجنوبية والإمارات. نسخة 2000 في لبنان: خرجت من الدور الأول بعد التعادل سلبيا مع الكويت وخسارتين من الصين وكوريا الجنوبية.

نسخة 2004 في الصين: ودع من دور المجموعات، لكنه حقق أول فوز له بالبطولة على حساب قطر بهدفين دون رد قبل أن يتلقى هزيمتين أمام الصين والبحرين.

ودع من دور المجموعات، لكنه حقق أول فوز له بالبطولة على حساب قطر بهدفين دون رد قبل أن يتلقى هزيمتين أمام الصين والبحرين. نسخة 2007 في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلند: خرج من الدور الأول لكنه حقق فوزه الثاني بالنهائيات بعد التغلب على البحرين 2-1، لكنه خسر أمام السعودية وكوريا الجنوبية.

لن ينسى التاريخ بأنه كان واحداً من أعظم المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية ، هدف ياسر القحطاني على أندونيسيا في كأس آسيا عام 2007 لا أعلم هل أتحدث عن الإحساس بالمكان أم عن التكنيك العالي أم عن الإرتقاء الخُرافي 💚👌🏻#اعتزال_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/V1h0kASix6 — مُنير (@munEer_96) April 13, 2018

ويعد الراحل عبد القادر أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإندونيسية، فهو هداف المنتخب بـ70 هدفا، وعميد لاعبيه بـ111 مباراة.

أبرز اللاعبين الحاليين:

إلكان باغوت

أتيب ريزال

إيغاي ماولان

إيفان ديماس

تطور كبير لمنتخب إندونيسيا مع المدرب الكوري شين تاي يونغ وأتوقع سيكون لهم بصمة كبيرة في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر ..👏🏻 pic.twitter.com/eC40M3a7Q4 — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) September 9, 2023

مدرب المنتخب

في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تعيين المدرب الكوري الجنوبي شين تاي-يونغ مدربا للمنتخب الوطني.

وخلف شين المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية، الإسكتلندي سايمون ماكمينمي، ووقع عقدا مدته 4 سنوات.

وأكد رئيس الاتحاد الإندونيسي الجنرال محمد أرياوان أن خبرة شين تاي-يونغ كانت السبب الرئيسي لقرار التعاقد معه من أجل الإشراف على المنتخب الوطني.

وقال الجنرال "شين سيكون لديه أهداف طويلة الأمد، حيث نريد منه وضع مخطط التطوير طويل الأمد، ولكن هدفه المبدئي سيكون إعداد المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية".

This will be Indonesia's fifth appearance at an AFC Asian Cup™️. Team Garuda first qualified for the competition in 1996, and was a co-host of the 2007 edition#Asiancup2023 pic.twitter.com/yNYMbURoNN — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) November 21, 2023

جدول مباريات منتخب إندونيسيا في المجموعة الرابعة بكأس آسيا 2023: