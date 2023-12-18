ليل ينتزع تعادلا في الوقت القاتل من سان جيرمان بالدوري الفرنسي

أوقف ليل قطار انتصارات ضيفه باريس سان جيرمان، التي استمرت في المراحل الثماني الماضية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل 1-1 في الوقت القاتل بالمرحلة الـ16 للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة الـ66 من ركلة جزاء.

ورفع مبابي سجله التهديفي بالمسابقة هذا الموسم إلى 16 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة خلال الموسم الحالي، مبتعدا بفارق 9 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النيجيري أكور آدامز لاعب مونبيلييه.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز سان جيرمان، أحرز الكندي جوناثان ديفيد هدف التعادل لليل بالدقيقة السادسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا التعادل، فرط سان جيرمان في فرصة التحليق بعيدا في قمة البطولة التي توج بها 9 مرات المواسم الـ11 الأخيرة، بعدما أصبح في جعبته 37 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نيس الذي تلقى خسارة مفاجئة 1-3 أمام مضيفه لوهافر، أمس الأول بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد ليل، الذي لم يتلق أي خسارة بالبطولة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 28 نقطة في المركز الرابع.