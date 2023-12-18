لاستكمال موسمه التاريخي.. مان سيتي يبدأ رحلة البحث عن لقب مونديال الأندية بالسعودية

يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي عن استكمال موسمه التاريخي بلقب خامس عندما يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني غدا الثلاثاء في مستهل مشواره في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم على ملعب "مدينة الملك عبد الله" الرياضية في جدّة السعودية.

وبينما هيمنت الأندية الأوروبية على البطولة وأحرزت لقبها في آخر 10 نسخ، يتوقّع أن يكون مشوار رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا سهلاً نحو النهائي، لملاقاة الفائز بين فلوميننزي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، والأهلي المصري بطل أفريقيا، اللذين يلتقيان اليوم على الملعب عينه.

وكان مان سيتي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ومن بعده كأس السوبر الأوروبية، ليضيفهما إلى لقبي الدوري الممتاز والكأس الإنجليزية.

ويخوض سيتي مباراته الأولى في البطولة بصفته بطلاً لأوروبا، في حين تغلّب أوراوا، بطل آسيا، على ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف بهدف متأخر للهولندي أليكس شالك.

ويطمح غوارديولا إلى أن يصبح أول مدرب يحرز لقب المسابقة 4 مرات، بعد أن قاد برشلونة الإسباني إلى التتويج في 2009 و2011، وبايرن ميونخ الألماني في 2013، إذ يتشارك راهنا الرقم القياسي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني.

قال غوارديولا "لم نفز في هذه المسابقة. أريد من اللاعبين خوض مباراتين، الفوز في الأولى والحصول على حق المشاركة في الثانية".

وفيما يبدو سيتي مرشحا فوق العادة لتخطي أوراوا، قال الظهير البرازيلي المخضرم مارسيلو -الذي يحمل راهنا ألوان فلوميننزي- "إنهم في الوقت الحالي أحد أفضل الفرق في العالم. لديهم العديد من اللاعبين المميزين، ومدرب رائع. ليس هذا العام فقط، بل لعدة سنوات كانوا يقدمون أداءً جيدا حقا في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "سيكونون دائما الأوفر حظا (للفوز باللقب). الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا سيكون دائما هو المرشح الأوفر حظا".

كأس العالم للأندية ينتظرنا 🤩 يارب يا عالي انصر السيتي الغالي 🤲🩵#السيتي pic.twitter.com/EbH63ZXOGe — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 17, 2023

غياب هالاند وشك في مشاركة دوكو

وغاب عن تشكيلة سيتي في آخر 3 مباريات هدافه النرويجي إرلينغ هالاند بسبب إصابة في قدمه، كما يحوم الشك حول مشاركة البلجيكي الموهوب جيريمي دوكو لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ورغم وجوده ضمن بعثة الفريق في جدّة، فإن صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين لم يلعب مع "السيتيزنز" منذ أغسطس/آب الماضي، كما لم يكن في عداد الفريق ضد كريستال بالاس السبت الماضي في الدوري المحلي.

ويعوّل سيتي على أمثال الإسباني رودري الذي وصفه غوارديولا بـ"الأفضل في أوروبا"، وصانع اللعب البرتغالي برناردو سيلفا والمهاجم الأرجنتيني بطل العالم جوليان ألفاريز، الذي يتوقع أن يعوّض هالاند بحال غيابه.

أوراوا يبحث عن المفاجأة

في المقابل، يتسلّح أوراوا بلاعب وسطه الياباني يوشيو كويزومي، الذي قدّم أداء رائعا أمام ليون المكسيكي على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

كما يعوّل على مهاجمه الغيني الدولي السابق جوزيه كانتي، الذي قال عنه زميله قلب الدفاع الدانماركي ألكسندر شولتس "جوزيه كانتي مهاجم ممتاز. هو بالغ الأهمية لنا لأن بمقدوره أخذ الأمور على عاتقه".

وقال لاعب وسطه المخضرم إيواو كين "نحن هنا للعودة بأكثر من الذكريات. مواجهة أمثال مانشستر سيتي في بطولة دولية للفيفا قد تحصل مرة واحدة في حياتنا. أنا متحفز كثيرا، لكن الفوز على فريق مماثل بالغ الصعوبة، وإذا كنا في أفضل أيامنا قد نصعّب المهمة عليهم".

ويفتقد أوراوا لظهيره الدولي المخضرم هيروكي ساكاي، الذي تعرّض لإصابة في الركبة ستبعده حتى نهاية العام.

ويخوض أوراوا نصف النهائي للمرة الثانية بعد 2007 عندما حلّ ثالثا، علماً أن هذه المشاركة الثالثة له في البطولة بعد إحرازه دوري أبطال آسيا في 2007 و2017 و2022 على حساب الهلال السعودي.

لكن النادي الياباني ودّع قبل أسبوع مسابقة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم من دور المجموعات لمنطقة الشرق، وذلك بعد خسارته أمام هانوي الفيتنامي 1-2 الأربعاء الماضي ضمن منافسات المجموعة العاشرة.