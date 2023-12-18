كين يقود بايرن ميونخ لفوز كبير على شتوتغارت في البوندسليغا

قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ للفوز على ضيفه شتوتغارت بثلاثية نظيفة، في أبرز مواجهات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل هاري كين الهدفين الأول والثاني (2 و55)، بينما أضاف زميله الكوري الجنوبي كيم مين جاي الهدف الثالث في الدقيقة الـ63.

هاري كاين يفتتح النتيجة مبكرا للفريق البافاري #الدوري_الألماني pic.twitter.com/fclukxuaWE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2023

وبهذه الثنائية حلق قائد منتخب إنجلترا في قائمة هدافي الدوري الألماني بـ20 هدفا وبفارق 4 أهداف عن الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتغارت.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، ليتجاوز آلام الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5.

أما شتوتغارت، فتكبد خسارته الرابعة في البوندسليغا ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، استعاد فريق باير ليفركوزن توازنه بالفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة سجلها فيكتور بونيفاس (14) وجيريمي فريمبونغ (51) وفلوريان فريتز (57).

وتجاوز ليفركوزن بهذا الفوز تعثره بتعادلين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 39 نقطة ويعزز تصدره لجدول المسابقة.