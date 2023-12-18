"كأس إنتركونتينينتال للأندية".. تعرف على بطولة "فيفا" الجديدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نظام البطولة السنوية الجديدة للأندية، التي ستقام بدءا من العام المقبل 2024.

وأشار فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي إلى تسمية البطولة كأس فيفا إنتركونتينينتال للأندية، وستقام بمشاركة الأندية الفائزة بلقب دوري الأبطال في قارات العالم الست.

وأوضح الفيفا أن البطولة ستقام على مرحلتين، الأولى بمباراة على ملعب الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا أو دوري أبطال أفريقيا بالتناوب ضد بطل قارة أوقيانوسيا.

وفي المسار الثاني يلعب بطل أميركا الشمالية على ملعبه ضد بطل أميركا الجنوبية وذلك بالتناوب سنويا.

وسيتحدد موعد هذه المباريات لاحقا بعد التنسيق مع الأندية والاتحادات القارية.

ويتأهل الفائزان من المسار الأول والثاني في مباراة فاصلة على ملعب محايد في 14 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وينتظر بطل أوروبا الفائز من كل هذه المواجهات في مباراة نهائية تقام على نفس الملعب المحايد في 18 ديسمبر/كانون الأول 2024.