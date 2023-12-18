فينورد في مواجهة روما الأبرز في قرعة ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي

يلتقي فينورد الهولندي مع روما الإيطالي في قمة ملحق الدور المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم، بموجب قرعة سُحبت الاثنين في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة للفريق الهولندي الذي خسر المباراة النهائية لمسابقة دوري "المؤتمر الأوروبي" أمام فريق العاصمة الإيطالية بهدف نظيف العام قبل الماضي.

وضمت قرعة الملحق الأندية التي حلت ثالثة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، من بينها فينورد الذي حل خلف أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي، والأندية التي حلت وصيفة في مجموعاتها في مسابقة الدوري الأوروبي حيث حل رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلف سلافيا براغ التشيكي في المجموعة السابعة.

وتبدو حظوظ ميلان الإيطالي، صاحب 7 ألقاب في المسابقة القارية العريقة، سهلة نسبيا في مواصلة مشواره القاري عندما يلاقي رين الفرنسي.

وخرج ميلان من دوري الأبطال بسبب المواجهتين المباشرتين مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي بنفيكا بطل الدوري البرتغالي مع تولوز الفرنسي في اختبار سهل أيضا، في حين يلعب مواطنه وغريمه التقليدي سبورتينغ مع يونغ بويز السويسري.

أما الممثل الثالث للبرتغال في الملحق سبورتينغ براغا الذي حل ثالثا في دوري الأبطال خلف ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي، فسيلتقي مع قره باغ الأذربيجاني.

وتبرز أيضا قمة شاختار دونيتسك الأوكراني مع مارسيليا الفرنسي، في حين يلعب لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، مع فرايبورغ الألماني، وغلطة سراي التركي مع سبارتا براغ التشيكي.

وتقام المباريات في 15 فبراير/شباط المقبل ذهابا، و22 منه إياباً.

وتلحق الفرق الثمانية المؤهلة من الملحق بأبطال المجموعات الثماني في دور المجموعات وهي:

وستهام يونايتد الإنجليزي (المجموعة الأولى)

برايتون الإنجليزي (الثانية)

غلاسكو رينجرز الأسكتلندي (الثالثة)

أتلانتا الإيطالي (الرابعة)

ليفربول الإنجليزي (الخامسة)

فياريال الإسباني (السادسة)

سلافيا براغ (السابعة)

باير ليفركوزن الألماني (الثامنة).

وتسحب قرعة ثمن النهائي في 23 فبراير/شباط المقبل.

وهنا قرعة الملحق: