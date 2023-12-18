فلوميننسي البرازيلي يهزم الأهلي المصري ويعبر إلى نهائي مونديال الأندية

بلغ فلوميننسي البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، نهائي مونديال الأندية لكرة القدم بفوزه على الأهلي المصري، بطل إفريقيا، بهدفين نظيفين -اليوم الإثنين- على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسجل هدفي الفريق البرازيلي، الكولومبي جون أرياس (71 من ركلة جزاء) والبديل جون كينيدي (90).

ويواجه الفريق المصري الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين مانشستر سيتي (بطل أوروبا) وأوراو ريد دايموند الياباني (بطل آسيا)) غدا، في مباراة ترتيبية للمركزين الثالث والرابع

وبدأ فلوميننسي مشواره من نصف النهائي، على غرار مانشستر سيتي، فيما هزم الأهلي، الاتحاد السعودي المضيف في الدور الثاني وفاز عليه 3-1 قبل أن يواجه بطل كوبا ليبرتادوريس.