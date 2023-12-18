فلومينينسي البرازيلي يهزم الأهلي المصري ويعبر إلى نهائي مونديال الأندية

بلغ فلومينينسي البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، نهائي مونديال الأندية لكرة القدم بفوزه على الأهلي المصري، بطل أفريقيا، بهدفين نظيفين -اليوم الاثنين- على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسجل هدفي الفريق البرازيلي، الكولومبي جون أرياس (71 من ركلة جزاء) والبديل جون كينيدي (90).

ويلتقي فلومينينسي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع غدا الثلاثاء بين مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا) وأوراوا ريد دياموند الياباني (بطل آسيا)، فيما يلتقي الاهلي مع الخاسر منهما في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتواصلت عقدة الأندية البرازيلية للأهلي والأندية العربية، حيث خسر الأهلي للمرة الخامسة أمام بطل أميركا الجنوبية في مونديال الأندية، مقابل انتصار وحيد بركلات الترجيح على بالميراس في 2020.

والخسارات الخمس هي:

الخسارة أمام إنترناسونال في 2006

كورينثيانز في 2012

بالميراس في 2021

فلامنغو في 2022

" أضعنا العديد من الفرص وهذه مشكلتنا في لقاء اليوم؛ ونتمنى أن يساندنا الجمهور في المباراة القادمة " محمد الشناوي – حارس #الأهلي المصري#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kAG3cw81YP — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023

ومنح فلومينينسي، الأندية البرازيلية الفوز الثامن على الفرق العربية، حيث كان الاستثناء الوحيد فوز الرجاء البيضاوي على أتلتيكو مينييرو في نصف نهائي 2013 وفوز الهلال السعودي على فلامنغو في 2022.

وتبخرت أحلام لاعبي الأهلي والمدرب السويسري مارسيل كولر في الوصول للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي، ليذهب الأهلي للمنافسة على الميدالية البرونزية.

ويأمل الأهلي بالفوز بميدالية برونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما سبق أن حققها في نسخ 2006 و2020 و2021 بينما حل رابعا في مونديال 2022.

وبدأ فلومينينسي مشواره من نصف النهائي، على غرار مانشستر سيتي، فيما هزم الفريق المصري، الاتحاد السعودي المضيف في الدور الثاني وفاز عليه 3-1 قبل أن يواجه بطل كوبا ليبرتادوريس.