ريال مدريد يكتسح فياريال ويتصدر الليغا مؤقتا

صعد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتًا، وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه فياريال 4-1 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في المرحلة الـ17 من الليغا.

وسجّل الإنجليزي جود بيلينغهام (25) والبرازيلي رودريغو (38) وإبراهيم دياز (64) والكرواتي لوكا مودريتش (79) أهداف "الملكي" بينما سجل هدف فياريال الوحيد خوسيه لويس موراليس (55).

وعاد ريال لسكة الانتصارات محليا عقب تعثره أمام مضيفه ريال بيتيس 1-1 بالمرحلة الماضية، محققا فوزه الـ13 هذا الموسم ورافعا رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يستضيف ألافيس الإثنين في ختام المرحلة.

واستغل "الملكي" تعثر غريمه التقليدي برشلونة أمام مضيفه فالنسيا -أول أمس السبت- وابتعد عنه بفارق 7 نقاط.

وعزز الريال سلسلته دون خسارة على ملعبه بـ19 مباراة متتالية، علما بأن آخر سقوط له على ملعب سانتياغو برنابيو يعود إلى أبريل/نيسان الماضي.

ورفع بيلينغهام (20 عاما) رصيده إلى 13 هدفا من 15 مباراة بصدارة هدّافي "الليغا" وأصبح ثاني أسرع لاعب يسجّل هذا العدد من الأهداف بالدوري الإسباني خلال القرن الـ21 بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما يعد هداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأسرع في 12 مباراة بحسب الإحصائيات.