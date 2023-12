توقعات ومواجهات نارية.. كل ما تريد معرفته عن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم في العالم نتائج قرعة ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستقام الاثنين بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، وذلك بعد أن أسدل الستار على مرحلة المجموعات بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وتبدأ فعاليات قرعة النسخة الأخيرة -التي تعتمد النظام القديم للبطولة- الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتكون منقولة مباشرة على منصات "يويفا" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لليغا حصة الأسد بهذا الدور، إذ تأهل 4 فرق لثمن النهائي، بينما عبرت 3 فرق من البوندسليغا، ومثلها من الكالتشيو، وفريقان من إنجلترا، وفريق من الدوري الفرنسي وآخر من الدوري البرتغالي وفريق من الدوري الهولندي، والمفاجأة الكبرى كانت وجود كوبنهاغن الدانماركي الذي أقصى مانشستر يونايتد وغلطة سراي التركي.

The UEFA Champions League round of 16 draw will take place on Monday, December 18 at the House of European Football in Nyon, Switzerland. pic.twitter.com/Joak9dfqAb — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 15, 2023

وحجزت معظم الفرق الكبرى مقاعدها في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة، بينما تمثلت أبرز المفاجآت في الوداع المبكر لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك 3 ألقاب بالمسابقة، وميلان الإيطالي، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

كما ودع إشبيلية الإسباني، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، دوري الأبطال هذا الموسم، وكذلك بنفيكا البرتغالي، الذي توج بالمسابقة المرموقة عامي 1961 و1962.

في المقابل، يعود برشلونة الإسباني، الذي توج باللقب 5 مرات، للظهور مجددا في الأدوار الإقصائية، بعدما فشل في اجتياز دور المجموعات خلال النسختين الماضيتين.

Last-16 draw on Monday 🤩 Which ties do you want to see? *No side can face another team from the same country pic.twitter.com/JqPfXPousO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2023

تقسيم الفرق

قسمت الفرق الـ16 -التي تأهلت للأدوار الإقصائية- إلى مستويين، حيث يوجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الثماني، في حين يضم التصنيف الثاني أصحاب الوصافة.

الوعاء الأول:

ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد (إسبانيا)

أرسنال ومانشستر سيتي (إنجلترا)

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند (ألمانيا).

الوعاء الثاني:

إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو (إيطاليا)

سان جيرمان (فرنسا)

أيندهوفن (هولندا)

بورتو (البرتغال)

لايبزيغ (ألمانيا)

كوبنهاغن (الدانمارك).

وتشترط القرعة ألا يلتقي فريقان من الدولة نفسها، كما لا يمكن أيضا أن يتواجه فريقان صعدا من المجموعة ذاتها.

UEFA Champions League round of 16 draw probability pic.twitter.com/oy7NEYKdRw — Cash Cervantes (@CashCervantes) December 14, 2023

توقعات واحتمالات

وربما تشهد القرعة صداما مبكرا بين مانشستر سيتي والإنتر، في تكرار لنهائي النسخة الماضية للمسابقة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف نظيف.

كما يمكن أن تسفر القرعة عن مواجهة مبكرة أيضا بين البايرن وسان جيرمان، ليعيدا إلى الأذهان مواجهتهما في نهائي البطولة موسم 2019 -2020 التي جرت بملعب (النور) بالعاصمة البرتغالية.

❗️RB Leipzig are the team most likely to draw FC Barcelona in the UEFA Champions League Round of 16 according to Big Data, with a probability of 19.98% — @sport pic.twitter.com/rhFzwyan3M — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 14, 2023

ومن المحتمل كذلك أن يلعب بورتو مع البايرن ليستعيدا ذكرى مواجهتهما التاريخية بالعاصمة النمساوية في نهائي المسابقة موسم 1986-1987، حينما فجر الفريق البرتغالي مفاجأة مدوية بقيادة نجمه آنذاك الجزائري رابح ماجر، بالتتويج باللقب عقب الفوز 2-1 على الفريق الألماني، ليفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يناله مجددا موسم 2003-2004.

PSG’s possible opponents for the Champions League Round of 16. The draw takes place on Monday. Who do you want? ⤵️ 🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇪🇸 Real Madrid

🇪🇸 Real Sociedad

🇪🇸 Atlético de Madrid

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇪🇸 FC Barcelona pic.twitter.com/9kt6UCFWYQ — PSG Report (@PSG_Report) December 13, 2023

وقد تضع القرعة البايرن في مواجهة الإنتر في إعادة لمباراتهما بنهائي موسم 2009-2010 في البطولة التي شهدت فوز الفريق الإيطالي 2- صفر.

ومن الممكن أن يشهد دور الـ16 مواجهات نارية أخرى، كأن يلتقي سان جيرمان أو الإنتر مع مانشستر سيتي أو الريال أو برشلونة.

Champions League – Round of 16 draw will be made on Monday, 18 December at 12:00 CET. Group winners are treated as seeded and they will play second legs at home. Teams can't face clubs from the same association, nor clubs they met in the group stage. pic.twitter.com/AhuNN8e2Aq — Football Rankings (@FootRankings) December 16, 2023

ومن المقرر أن تنطلق جولة ذهاب ثمن النهائي في 13 فبراير/شباط 2024، على أن تنتهي في 21 من الشهر ذاته، بينما تبدأ جولة الإياب في 5 مارس/آذار المقبل، وتختتم بعدها بـ8 أيام.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية صاحبة التصنيف الثاني، بينما تجرى لقاءات الإياب بملاعب الفرق التي وجدت في التصنيف الأول.

فرصة ثانية

وبينما خرج مانشستر يونايتد وإشبيلية من المسابقات الأوروبية هذا الموسم رسميا بعدما تذيلا مجموعتيهما بدور المجموعات، فإن الفرصة مازالت سانحة أمام ميلان وبنفيكا للظفر بلقب قاري، بعدما انتقلا للعب بالدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، عقب حصولهما على المركز الثالث في مجموعتيهما بدوري الأبطال.

كما انتقل للمنافسة كل من غلطة سراي التركي، لانس الفرنسي، سبورتنغ براغا البرتغالي، فينورد روتردام الهولندي، يونغ بويز السويسري، شاختار دونيتسك الأوكراني، بعدما حلوا بالمركز الثالث بالمجموعات الثماني.