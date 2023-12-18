بينها ريال مدريد ومان سيتي.. مشاركة 32 فريقا في مونديال الأندية عام 2025

أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) -اليوم الأحد- عن مشاركة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا في النسخة الأولى من مونديال الأندية الموسع في كرة القدم، المقررة عام 2025 في الولايات المتحدة الأميركية.

وتقام البطولة بشكلها الجديد بمشاركة 32 ناديا تتوزع على 8 مجموعات، بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز "حرصا على توافق مواعيد البطولة مع روزنامة المباريات الدولية".

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16.

وقبل انطلاق نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً في جدة وفقا للنظام الحالي وبمشاركة 7 أندية، اجتمع مجلس فيفا في المدينة السعودية متخذا قرارات تتعلق بالنسخة الأولى التي ستضم أندية من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة".

👀 The FIFA Council has confirmed key details for the new FIFA Club World Cup, starting in the United States in 2025. Here's everything you need to know… — FIFA (@FIFAcom) December 17, 2023

وبناءً على معايير تشمل المواسم الأربعة الأخيرة، اعتباراً من مرحلة المجموعات للمسابقة الأبرز على صعيد الأندية في كل اتحاد من الاتحادات القارية، اعتمد مجلس فيفا المنهجية التالية للتصنيف:

3 نقاط في حال الفوز

نقطة واحدة في حال التعادل

3 نقاط في حال التقدم لكل دور من أدوار المسابقة

لكن بالنسبة للأندية الأوروبية، اعتمد نظام تصنيف الأندية الحالي في المسابقات القارية.

وسيمثل أوروبا 12 ناديا، وأميركا الجنوبية 6 أندية، و4 أندية لكل من أفريقيا وآسيا وكونكاكاف، إضافة إلى ممثل واحد عن أوقيانوسيا، في حين سيُخصَّص المقعد الأخير لنادٍ من البلد المضيف.

وأشار فيفا إلى أن الأندية التي ضمنت تأهلها حتى الآن هي:

أوروبا

4 أندية الفائزة بآخر 4 نسخ من دوري أبطال أوروبا: 2021: تشلسي (إنجلترا)، 2022: ريال مدريد (إسبانيا)، 2023: مانشستر سيتي (إنجلترا)، وبطل نسخة 2024.

2021: تشلسي (إنجلترا)، 2022: ريال مدريد (إسبانيا)، 2023: مانشستر سيتي (إنجلترا)، وبطل نسخة 2024. 8 أندية عبر مسار التصفيات: بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر (إيطاليا)، بورتو وبنفيكا (البرتغال) و3 فرق تحدد هويتها لاحقا.

أميركا الجنوبية

4 أندية الفائزة بآخر 4 نسخ باللقب القاري (كوبا ليبرتادوريس): 2021 (بالميراس البرازيلي)، 2022 (فلامنغو البرازيلي)، 2023 (فلوميننسي البرازيلي)، بطل نسخة 2024.

ناديان من التصفيات: بانتظار تحديد هوية المتأهلين.

أفريقيا

3 أندية الفائزة بآخر 3 نسخ من دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري (2021 و2023)، والوداد الرياضي المغربي (2022)، بطل نسخة 2024.

ناد يتأهل عبر مسار التصنيف.

آسيا

3 أندية الفائزة بآخر 3 نسخ من دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي (2021)، وأوراوا ريد دايموندز الياباني (2022-2023)، وبطل نسخة 2024.

ناد يتأهل عبر مسار التصنيف

كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)

4 أندية الفائزة بآخر 4 نسخ من كأس الأبطال: مونتيري المكسيكي (2021) وسياتل ساوندرز الأميركي (2022) وليون المكسيكي (2023)، بطل نسخة 2024.

أوقيانوسيا

نادٍ واحد- عبر مسار التصنيف: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

لم تنطلق بعد نسخة 2024 من دوري أبطال أوقيانوسيا، علماً أنه لا يوجد أي نادٍ بإمكانه تجاوز أوكلاند سيتي النيوزيلندي من حيث النقاط التي حصل عليها.