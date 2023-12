بينها ريال مدريد ومان سيتي.. مشاركة 32 فريقا في مونديال الأندية عام 2025

أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) -اليوم الأحد- عن مشاركة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا في النسخة الأولى من مونديال الأندية الموسع في كرة القدم، المقررة عام 2025 في الولايات المتحدة الأميركية.

وتقام البطولة بشكلها الجديد بمشاركة 32 ناديا تتوزع على 8 مجموعات، بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز "حرصا على توافق مواعيد البطولة مع روزنامة المباريات الدولية".

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16.

وقبل انطلاق نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً في جدة وفقا للنظام الحالي وبمشاركة 7 أندية، اجتمع مجلس فيفا في المدينة السعودية متخذا قرارات تتعلق بالنسخة الأولى التي ستضم أندية من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة".

👀 The FIFA Council has confirmed key details for the new FIFA Club World Cup, starting in the United States in 2025.

Here's everything you need to know…

— FIFA (@FIFAcom) December 17, 2023