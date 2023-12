إيران كأس أمم آسيا.. 3 ألقاب متتالية آخرها كان عام 1976

منذ 47 عاما لا يزال منتخب إيران لكرة القدم يطارد لقبه الرابع في بطولة كأس أمم آسيا رغم جميع محاولاته المتتالية في النسخ الماضية.

رفع المنتخب الملقب بـ"تيم ملي" الكأس القارية الأولى عام 1968 في إيران، ثم حاز على اللقب عام 1972 في تايلند، قبل أن يضيف إلى خزائنه الكأس الثالثة على التوالي في البطولة التي استضافها على أرضه عام 1976.

وشاركت في تلك النسخة 6 منتخبات، وجاءت إيران في المجموعة الثانية إلى جانب العراق واليمن الجنوبي (اليمن حاليا)، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت والصين وماليزيا.

#OnThisDay in 1976, Iran claimed their third straight AFC Asian Cup title after a 1-0 win against Kuwait in front of 100k fans at the Azadi Stadium! pic.twitter.com/Z9X0TZYZSO — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 13, 2019

دور المجموعات

4 يونيو/حزيران: إيران مع العراق (2-0).

الهدفان: ناصر نورائي (45)، حسن روشن (58).

8 يونيو/حزيران: إيران مع اليمن الجنوبي (8-0).

الأهداف: علي رضا عزيزي (17 و73)، ناصر نورائي (40،42)، علي رضا خورشيدي (45)، غلام حسين مظلومي (63 و74 و80).

نصف النهائي

11 يونيو/حزيران: إيران مع الصين (2-0).

الهدفان: علي رضا خورشيدي (100)، حسن روشن (119).

النهائي

13 يونيو/حزيران: إيران مع الكويت (1-0).

الهدف: علي بارفين (71).

Parviz Ghelichkhani receives the Asian Cup in front of 102,000 fans at the Aryamehr, Tehran as Iran win their 3rd consecutive title in 1976 beating Kuwait 1-0 courtesy of Ali Parvin's deadball winner after 71 minutes. It was a golden era for The Cheetahs – Argentina beckoned. pic.twitter.com/WV21RPklhU — Fussball Geekz (@fussballgeekz) July 13, 2021

وتباينت نتائج المنتخب الإيراني في المشاركات السابقة بين الحصول على المركز الثالث (5 مرات) والرابع (مرة واحدة) والخامس (4 مرات) والسادس (مرة واحدة)، فيما خرج من دور المجموعات عام 1992 في اليابان.

ويأمل زملاء مهدي تاريمي مهاجم بورتو البرتغالي في فك العقدة والظفر باللقب الرابع خلال المشاركة في نهائيات البطولة بقطر العام المقبل.

مباريات إيران في المجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا 2023

تلعب إيران في المجموعة الثالثة إلى جانب فلسطين والإمارات وهونغ كونغ.