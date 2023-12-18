إنتر يصطدم بأتلتيكو مدريد.. مواجهات متوازنة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اصطدم إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بفريق أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي المسابقة القارية الأم التي أجريت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

كما يواجه برشلونة بطل الليغا في الدور نفسه نابولي بطل الكالتيشو في إحدى أقوى مباريات هذا الدور.

وتاليا نتيجة قرعة دور الـ16 من البطولة الأهم في أوروبا على مستوى الأندية:

بورتو البرتغالي x أرسنال الإنجليزي.

نابولي الإيطالي x برشلونة الإسباني.

باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال سوسيداد الإسباني.

إنتر الإيطالي x أتلتيكو مدريد الإسباني.

أيندهوفن الهولندي x بوروسيا دورتموند الألماني.

لاتسيو الإيطالي x بايرن ميونخ الألماني.

كوبنهاغن الدانماركي x مانشستر سيتي الإنجليزي.

لايبزيغ الألماني x ريال مدريد الإسباني.

وستقام مباريات الذهاب في 13 و14 و20 و21 فبراير/شباط 2024 ومباريات الإياب في 5 و6 و12 و13 مارس/آذار.

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية صاحبة التصنيف الثاني، فيما تُجرى لقاءات الإياب بملاعب الفرق التي وجدت في التصنيف الأول.