إنتر يصطدم بأتلتيكو مدريد وبرشلونة يواجه نابولي.. مواجهات متوازنة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اصطدم إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بفريق أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي المسابقة القارية الأم التي أجريت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

كما يواجه برشلونة بطل الليغا في الدور نفسه نابولي بطل الكالتيشو في إحدى أقوى مباريات هذا الدور.

وتاليا نتيجة قرعة دور الـ16 من البطولة الأهم في أوروبا على مستوى الأندية:

بورتو البرتغالي x أرسنال الإنجليزي.

نابولي الإيطالي x برشلونة الإسباني.

باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال سوسيداد الإسباني.

إنتر الإيطالي x أتلتيكو مدريد الإسباني.

أيندهوفن الهولندي x بوروسيا دورتموند الألماني.

لاتسيو الإيطالي x بايرن ميونخ الألماني.

كوبنهاغن الدانماركي x مانشستر سيتي الإنجليزي.

لايبزيغ الألماني x ريال مدريد الإسباني.

وستقام مباريات الذهاب في 13 و14 و20 و21 فبراير/شباط 2024 ومباريات الإياب في 5 و6 و12 و13 مارس/آذار.

وتخاض مباريات الذهاب على ملاعب الأندية صاحبة التصنيف الثاني، فيما تُجرى لقاءات الإياب بملاعب الفرق التي وجدت في التصنيف الأول.

وكانت القرعة أبعدت الفرق من ذات المجموعة أو ذات البلد من مواجهة بعضهما البعض في هذا الدور، ولكن من الممكن أن يتوجهوا في دور الثمانية.

وتاليا جدول مباريات الذهاب:

الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024:

كوبنهاغن الدنماركي x مانشستر سيتي الإنكليزي

لايبزيغ الألماني x ريال مدريد الإسباني

الأربعاء 14 فبراير/شباط:

باريس سان جرمان الفرنسي x ريال سوسييداد الإسباني

لاتسيو الإيطالي x بايرن ميونيخ الألماني

الثلاثاء 20 فبراير/شباط:

إنتر الإيطالي x أتلتيكو مدريد الإسباني

أيندهوفن الهولندي x بوروسيا دورتموند الألماني

الأربعاء 21 شباط/فبراير:

بورتو البرتغالي x أرسنال الإنكليزي

نابولي الإيطالي x برشلونة الإسباني

مباريات الإياب

الثلاثاء 5 مارس/آذار:

ريال سوسييداد الإسباني x باريس سان جرمان الفرنسي

بايرن ميونيخ الألماني x لاتسيو الإيطالي

الأربعاء 6 مارس/آذار:

مانشستر سيتي الإنكليزي x كوبنهاغن الدنماركي

ريال مدريد الإسباني x لايبزيغ الألماني

الثلاثاء 12 آذار/مارس:

أرسنال الإنكليزي x بورتو البرتغالي

برشلونة الإسباني x نابولي الإيطالي

الأربعاء 13 مارس/آذار:

أتلتيكو مدريد الإسباني x إنتر الإيطالي

بوروسيا دورتموند الألماني x أيندهوفن الهولندي

مواجهات في المتناول

وتبدو حظوظ "السيتيزنز"، بطل الموسم الماضي ووصيف نسخة 2021، كبيرة أمام كوبنهاغن مفاجأة دور المجموعات، عندما حل وصيفا لبايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الاولى وساهم في إقصاء مانشستر يونايتد.

وتصدر الفريق الساعي الى الاحتفاظ باللقب الذي ظفر به الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه، مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة.

We will face Copenhagen in the #UCL Round of 16 with our first leg away 🏆 pic.twitter.com/Bkj8efn27Z — Manchester City (@ManCity) December 18, 2023

وعلق مديره الرياضي الاسباني تشيكي بيغيرستاين بعد القرعة، أن "كوبنهاغن فريق واجهناه في السابق ونعرفه جيداً وقدم مستوى رائعاً وملعبهم رائع، لكن الامور مختلفة الآن بعد سنتين".

وكان سيتي سحق كوبنهاغن بخماسية في دور المجموعات بالنسخة الماضية وتعادل معه سلبا إياباً، في طريقه إلى احراز اللقب.

وأضاف بيغيرستاين أن "الاهم بالنسبة لنا اننا رأيناهم في مرحلة المجموعات، كانوا افضل فريق في المجموعة الأولى. يجب أن نخوض المواجهة بمحمل الجد ونحترم الفريق وما قدمه".

وتابع "صحيح أننا نرغب في الاحتفاظ باللقب، ولكن المهمة لن تكون سهلة ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة جميع الفرق وأولها كوبنهاغن".

في المقابل، سيكون برشلونة، المتوج بلقب المسابقة 5 مرات آخرها عام 2015، في مواجهة صعبة أمام نابولي بطل إيطاليا الذي حل وصيفا في المجموعة الثالثة لريال مدريد الاسباني.

SSC Napoli will be our opponents in the Champions League last 16#UCLdraw pic.twitter.com/8REKpxEujd — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2023

وعلى غرار مانشستر سيتي، تبدو فرص بايرن ميونيخ البطل ست مرات كبيرة لمواصلة مشواره في المسابقة حيث أوقعته القرعة في مواجهة لاتسيو الممثل الثالث لإيطاليا، والأمر ذاته بالنسبة لريال مدريد الذي سيلاقي لايبزيغ الألماني.

وقال مدير النادي الملكي نجمه السابق إيميليو بوتراغوينيو "المواجهات صعبة دائما في هذه المسابقة وليس هناك فريق قوي وآخر ضعيف، نحن نتحدث عن دوري الابطال وسيتعين علينا مواجهة فرق قوية إذا رغبنا في التتويج باللقب".

قرعة رحيمة بسان جيرمان

وأضاف أن "لايبزيغ فريق قوي وتنافسي جدا وواجهناه الموسم الماضي ولكن في دور المجموعات، الآن سيكون الأمر مختلفا في دور خروج المغلوب. يجب ان نلعب بافضل حالاتنا اذا ما اردنا ان نمر الى الدور القادم".

وتابع "لا يمكن ان نتكهن بمصيرنا في هذه المسابقة لان كل التفاصيل مهمة ويمكن ان تغير مجريات المباريات. الان التركيز سيكون على لايبزيغ ومحاولة المرور الى الدور المقبل وبعدها سنرى".

وكان ريال مدريد تغلب على لايبزيغ بهدفين نظيفين في مدريد ضمن دور المجموعات الموسم الماضي، وخسر 2-3 في لايبزيغ في الجولة الخامسة قبل الاخيرة.

وكانت القرعة رحيمة بباريس سان جرمان الفرنسي وصيف نسخة 2020 عندما أوقعته في مواجهة في المتناول نسبياً أمام ريال سوسييداد، الممثل الرابع لإسبانيا.

وخرج النادي الباريسي الذي يأمل في التتويج بلقبه الاول في المسابقة القارية العريقة، من عنق الزجاجة في دور المجموعات.

وفي مباراتين متكافئتين، يلعب بورتو البرتغالي، بطل عامي 1987 و2004، مع أرسنال الانكليزي وصيف نسخة 2006، وأيندهوفن الهولندي، بطل 1988، مع بوروسيا دورتموند الالماني بطل 1997 ووصيف 2013.