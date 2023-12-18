إنتر ميلان يهزم لاتسيو ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

ابتعد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه لاتسيو بهدفين دون رد -مساء أمس الأحد- ضمن منافسات الجولة رقم 16 من المسابقة.

وسجل لاوتارو مارتينيز (40) وماركوس تورام (66) هدفي المباراة.

لاوتارو يسجل..

خطأ دفاعي فادح يستغله النجم الأرجنتيني ليتقدم النيراتزوري بالهدف الأول#لاتسيو_إنتر | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hUUceeCHKF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 17, 2023

تورام يسجل الهدف الثاني لإنتر بعد عدة تمريرات#لاتسيو_إنتر | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/KOzjRaPmKn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 17, 2023

وأكمل لاتسيو اللقاء بـ10 لاعبين، بعد طرد لاعبه مانويل لاتزاري في الدقيقة الـ86.

ورفع الإنتر رصيده إلى 41 نقطة ليبتعد في الصدارة بفارق 4 نقاط مستغلا تعثر ملاحقه يوفنتوس الذي تعثر بالتعادل مع جنوى 1-1 بافتتاح الجولة يوم الجمعة الماضي.

وتجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة بالمركز العاشر بعدما تكبد خسارته السابعة هذا الموسم.

وفي مواجهة أخرى، سقط روما أمام مضيفه بولونيا بهدفين دون رد.

ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الرابع ليحجز مقعدا في المربع الذهبي.

بينما تجمد رصيد روما عند 25 نقطة بالمركز السابع بعدما تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى أقيمت أمس، فاز ميلان على مونزا بثلاثية نظيفة، وفيورنتينا على هيلاس فيرونا بهدف نظيف، بينما تعادل أودينيزي مع ساسولو 2-2.