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رياضة|الأردن

منتخب الأردن في كأس آسيا 2023.. طموح يتجاوز ربع النهائي

منتخب الأردن لكرة القدم المصدر: https://jordantimes.com/news/sports/u-23-gets-tough-draw-senior-team-unconvincing-world-cup-qualifiers
أفضل مشاركة للأردن في كأس آسيا كانت في نسختي 2004 و2011 (الصحافة الأردنية)
17/12/2023

يأمل منتخب الأردن لكرة القدم، في لعب أدوار متقدمة ببطولة كأس آسيا 2023 وتجاوز الدور ربع النهائي في خامس مشاركة له بالبطولة القارية التي تستضيفها قطر بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/شباط 2024.

ويخوض "النشامى" غمار أمم آسيا 2023 ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا.

واحتل المنتخب الأردني المركز الـ87 في تصنيف "فيفا" لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أما أعلى تصنيف في تاريخ المنتخب فكان المركز الـ37 في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2004.

التأسيس

تأسس الاتحاد الأردني لكرة القدم عام 1949، وأصبح عضوا في الاتحاد الدولي "فيفا" عام 1958، وعضوا بالاتحاد العربي عام 1974، ثم عضوا بالاتحاد الآسيوي عام 1975.

لعب المنتخب الأردني لكرة القدم الدولي مباراته الأولى في عام 1953 أمام سوريا في مصر، وخسرها 1-3.

توج الأردن بدورة الألعاب العربية، في نسختي 1997 و1999.

لم يفلح المنتخب الأردني بالتأهل لبطولة كأس العالم حتى الآن، لكنه وصل إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2014 بعدما اجتاز الملحق الآسيوي بالتغلب على منتخب أوزبكستان، لكنه فشل في التأهل إلى كأس العالم 2014 بعدما اصطدم بمنتخب أوروغواي الذي تغلب عليه بنتيجة 5-0 في عمّان، وتعادل معه سلبيا في العاصمة مونتيفيديو.

كأس آسيا

تأهل 4 مرات للنهائيات، وتعتبر أفضل مشاركة للأردن في كأس آسيا، في نسختي 2004 و2011.

  • نسخة 2004 في الصين: ستبقى هذه النهائيات محفورة في ذاكرة الأردنيين، لأنها شهدت أول مشاركة للمنتخب الأردني وإحدى أفضل المشاركات. بلغ ربع النهائي ولكنه ودّع البطولة أمام منتخب اليابان بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

  • نسخة 2011 في قطر: ودّع البطولة أيضا من ربع النهائي بخسارته أمام أوزبكستان 1-2.

 

  • نسخة 2015 في أستراليا: ودّع البطولة من الدور الأول.

  • نسخة 2019 في الإمارات: ودّع البطولة من ثمن النهائي، بعد أن خسر أمام فيتنام بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

أبرز اللاعبين السابقين:

  • بدران الشقران.
  • فيصل إبراهيم.
  • جمال ابو عابد.

أبرز اللاعبين الحاليين:

  • موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي).
  • إحسان حداد (الفيصلي).
  • أحمد العرسان (الفيصلي).

مدرب المنتخب

نهاية يونيو/حزيران 2023، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول، ليقود "النشامى" في الاستحقاقات المقبلة.

ويتمتع عموتة بمسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث حقق العديد من الإنجازات اللافتة، أبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الأفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري، وأخيرًا الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي.

مباريات الأردن في المجموعة الخامسة بكأس آسيا 2023

  • 15 يناير/كانون الثاني: ماليزيا x الأردن (ملعب الجنوب).
  • 20 يناير/كانون الثاني: الأردن x كوريا الجنوبية (ملعب الثمامة).
  • 25 يناير/كانون الثاني: الأردن x البحرين (ملعب خليفة الدولي).
المصدر : مواقع إلكترونية