منتخب الأردن في كأس آسيا 2023.. طموح يتجاوز ربع النهائي

يأمل منتخب الأردن لكرة القدم، في لعب أدوار متقدمة ببطولة كأس آسيا 2023 وتجاوز الدور ربع النهائي في خامس مشاركة له بالبطولة القارية التي تستضيفها قطر بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/شباط 2024.

ويخوض "النشامى" غمار أمم آسيا 2023 ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا.

واحتل المنتخب الأردني المركز الـ87 في تصنيف "فيفا" لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أما أعلى تصنيف في تاريخ المنتخب فكان المركز الـ37 في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2004.

تأسس الاتحاد الأردني لكرة القدم عام 1949، وأصبح عضوا في الاتحاد الدولي "فيفا" عام 1958، وعضوا بالاتحاد العربي عام 1974، ثم عضوا بالاتحاد الآسيوي عام 1975.

لعب المنتخب الأردني لكرة القدم الدولي مباراته الأولى في عام 1953 أمام سوريا في مصر، وخسرها 1-3.

توج الأردن بدورة الألعاب العربية، في نسختي 1997 و1999.

لم يفلح المنتخب الأردني بالتأهل لبطولة كأس العالم حتى الآن، لكنه وصل إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2014 بعدما اجتاز الملحق الآسيوي بالتغلب على منتخب أوزبكستان، لكنه فشل في التأهل إلى كأس العالم 2014 بعدما اصطدم بمنتخب أوروغواي الذي تغلب عليه بنتيجة 5-0 في عمّان، وتعادل معه سلبيا في العاصمة مونتيفيديو.

تأهل 4 مرات للنهائيات، وتعتبر أفضل مشاركة للأردن في كأس آسيا، في نسختي 2004 و2011.

أبرز اللاعبين الحاليين:

نهاية يونيو/حزيران 2023، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول، ليقود "النشامى" في الاستحقاقات المقبلة.

ويتمتع عموتة بمسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث حقق العديد من الإنجازات اللافتة، أبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الأفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري، وأخيرًا الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي.

