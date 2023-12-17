قمة لم تف بوعودها.. مان يونايتد ينتزع تعادلا من ليفربول ويهدي الصدارة لأرسنال

تحدى مانشستر يونايتد الغيابات التي ضربت صفوفه وتعادل مع مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول سلبيا -اليوم الأحد- في قمة مباريات المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي كانت الأولى بين الفريقين منذ فوز ليفربول الكاسح على يونايتد بسباعية نظيفة في مارس/آذار الماضي في ملعب "آنفيلد" الذي استضاف لقاء اليوم.

وتبارى نجوم الفريقين في إضاعة جميع الفرص التي سنحت طوال الدقائق الـ90، خاصة من جانب أصحاب الأرض، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وأنهى "المانيو" المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه ديوغو دالوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.

وأصبح ليفربول، الذي عجز عن تحقيق الفوز في معقله للمرة الأولى في الموسم الحالي، في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال المتصدر.

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي غاب عنه العديد من النجوم مثل برونو فيرنانديز وهاري ماغواير وكريستيان إريكسن وكاسيميرو، إلى 28 نقطة في المركز السابع.

ويأتي هذا التعادل ليخفف نسبيا من حالة التخبط التي يعاني منها مانشستر يونايتد، الذي ودع مبكرا بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته الأسبوع الماضي.