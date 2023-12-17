في البريميرليغ.. أرسنال يتصدر مؤقتا وأستون فيلا ينتزع المركز الثاني

تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجيزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه برايتون بهدفين دون رد في المرحلة الـ17 من المسابقة فيما انتزع أستون فيلا المركز الثاني مؤقتا بفوزه الصعب والمثير على مضيفه برينتفورد 2-1.

وعلى ملعب "الإمارات"، سجل ثنائية أرسنال، البرازيلي غابرييل جيسوس (53)، والألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني (88).

وارتفع رصيد "المدفعجية" إلى 39 نقطة، ليتقدم للصدارة بصورة مؤقتة.

ويتفوق أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أستون فيلا، وبفارق نقطتين أمام ليفربول، صاحب المركز الثالث الآن، الذي ربما يعود للقمة مجددا حال فوزه

على غريمه التقليدي وضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد برايتون، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، عند 26 نقطة في المركز التاسع.

أستون فيلا يتعملق

إلى ذلك، أفلت أستون فيلا من فخ مضيفه برينتفورد، وتغلب عليه 2-1 بصعوبة بالغة.

وافتتح برينتفورد التسجيل عن طريق كين لويس بوتر في(45)، قبل أن ينتفض أستون فيلا في الدقائق الأخيرة، ليحرز أليكس مورينو هدف التعادل (77)، فيما تكفل أولي واتكينز بتسجيل الهدف الثاني للضيوف (85).

وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، حيث تلقى بن ميي، لاعب برينتفورد بطاقة حمراء في الدقيقة 71، بينما تم طرد بوبكر كامارا، لاعب أستون فيلا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الـ12 في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم، إلى 38 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة أمام ليفربول، صاحب المركز الثالث.

كما يبتعد أستون فيلا بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال، الذي يتربع على الصدارة بصورة مؤقتة الآن.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي نال خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى في المجموعة نفسها، فاز ويستهام يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.