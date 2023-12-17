دفاع مان سيتي مهلهل ومهاجموه يهدرون الفرص.. غوارديولا: نستحق ما يحدث لنا

انتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبي فريقه بسبب دفاعهم المهلهل وتسببهم في ركلة جزاء لا داعي لها كلفت الفريق انتصارا كان يحتاجه بشدة ليتعادل 2-2 مع كريستال بالاس -أمس السبت- ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إن النتيجة مستحقة.

وقال غوارديولا للصحفيين بعد المباراة "ذلك ليس حظا سيئا، إنها نتيجة مستحقة.. فرطنا في نقطتين. وحين تُحتسب عليك ركلة جزاء مثل تلك، فإنك تستحق (ما يحدث لك). رأيتم الفرص التي صنعناها واستقبلناها.. الأمر متشابه هذا الموسم مع المواسم السابقة، لكننا لا نستطيع إنهاء المباريات (بالمستوى نفسه الذي نبدأ به) وهذا هو الشعور".

وظهر سيتي ضعيفا على غير عادته بعد سلسلة من 6 مباريات، حقق فيها فوزا واحدا.

وسجل جاك جريليش وريكو لويس هدفا في كل شوط على ملعب الاتحاد اليوم، لكن جان فيليب ماتيتا قلّص الفارق لصالح كريستال بالاس، ثم سجل مايكل أوليسي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ من فيل فودن ضد ماتيتا داخل منطقة الجزاء.

وجعل التعادل الفريق، الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة في صراع مزدحم على اللقب. لكن سيتي لعب مباراة أكثر من الفرق الثلاثة التي تسبقه في الترتيب.

وقال غوارديولا عن النتيجة المخيبة "في النهاية، عليك أن تصبر وألا تستقبل أهدافا من الهجمات المرتدات وألا تستقبل أهدافا على الإطلاق.. لكن بالطبع وفي أول تحرك (لبالاس) تقدم وسجل هدفا وفي الدقيقة الأخيرة منحناهم (ركلة جزاء).. يجب أن تكون حذرا داخل منطقة الجزاء، لكننا لم نكن كذلك ولا نستحق الفوز".

وأهدر سيتي 9 نقاط هذا الموسم باستقبال أهداف بعد الدقيقة 80 خلال مبارياته.

ومما يزيد من بؤس الفريق هو غياب إرليج هالاند (23 عاما) متصدر هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، والذي غاب للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.