برشلونة يخسر مجددا ويواصل ترنحه هذا الموسم

واصل فريق برشلونة ترنحه بالتعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1-1، أمس السبت، في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم "البرسا" بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة الـ56، وأدرك هوغو غيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ70.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث، ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في نفس الجولة.

وتواصلت معاناة برشلونة أيضا بعد خسارته المباراتين الماضيتين أمام جيرونا بنتيجة 2-4 في الدوري، ثم أنتويرب البلجيكي 2-3 في دوري أبطال أوروبا.

أما فالنسيا فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وأخفق في الفوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين و3 هزائم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيغو على غرناطة بهدف نظيف، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بثلاثية نظيفة.