الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا 2023.. الفهود تتصيد المجد القاري مجددا

يتطلع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، لافتكاك النجمة الثالثة عندما يخوض غمار نهائيات أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج.

وتستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من الحدث القاري الأهم في القارة، في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

وأوقعت القرعة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وزامبيا وتنزانيا.

احتل منتخب "الفهود" المركز الـ67 في تصنيف فيفا لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين أفضل تصنيف كان المركز الـ28 والذي احتله في أغسطس/آب 2017.

Il y a 40 ans jour pour jour les léopards du Zaïre étaient champion d'Afrique en Égypte. @LaTeam243 pic.twitter.com/hnuFLBALFM — Leopard Leader Foot (@leopard243) March 14, 2016

تأسيس

تأسس اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم عام 1919، وانضم عام 1964 إلى الاتحادين الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف).

تغير اسم المنتخب عدة مرات في الماضي حيث شارك باسم الكونغو البلجيكية (1948-1960) والكونغو ليوبولدفيل (1960–1963) والكونغو كينشاسا (1963–1971) وزائير (1971-1997).

لعب مباراته الدولية الأولى في 1948 تحت مسمى الكونغو البلجيكية ضد منتخب روديسيا الشمالية وفاز عليه بنتيجة 3-2.

كانت أول مباراة رسمية للمنتخب في 11 أبريل/نيسان 1963، ضد موريتانيا وفاز فيها بنتيجة 6-0.

كأس العالم

لم يكتفِ منتخب الكونغو الديمقراطية عام 1974، بترك بصمة رائعة على الساحة الأفريقية فحسب، بل شق طريقه إلى ساحة كرة القدم العالمية للمرة الوحيدة في تاريخه، عندما بلغ نهائيات كأس العالم.

وفي هذه النسخة التي استضافتها ألمانيا، وقع المنتخب الذي كان يسمى "زائير" وقتها في مجموعة موت ضمتها إلى جانب أسكتلندا ويوغسلافيا والبرازيل، إذ كانت مشاركة كارثية، فخسر أمام أسكتلندا بهدفين بدون رد وأمام يوغسلافيا بـ9 أهداف متتالية والبرازيل بثلاثية نظيفة.

المشاركات بأمم أفريقيا

شارك منتخب "الفهود" 19 مرة في بطولات أمم أفريقيا وكان أول ظهور له في 1965 واعتلى منصة التتويج مرتين في 1968 تحت مسمى كونغو كينشاسا و1974 تحت مسمى زائير.

#CAN-1968: Les anciens gloires du football du Congo sont abandonnés par leurs pays. Vainqueur de la coupe d'Afrique des Nations en 1968, Nicodème Kabamba était décédé le 28/02/2020 et jusqu'à présent son corps se retrouve tjr à la morgue faut de l'argent. pic.twitter.com/XXXoFWv06R — juvin mbaya🇨🇩 (@JuvinMbaya) April 27, 2020

نسخة 1965 في تونس: ودع البطولة من الدور الأول.

ودع البطولة من الدور الأول. نسخة 1968 في إثيوبيا: توج باللقب بعد هزيمته غانا في النهائي بهدف نظيف.

توج باللقب بعد هزيمته غانا في النهائي بهدف نظيف. نسخة 1970 في السودان: خرج من الدور الأول.

خرج من الدور الأول. في نهائيات 1972 بالكاميرون: احتل المركز الرابع، بعد الخسارة من الكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث.

احتل المركز الرابع، بعد الخسارة من الكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث. في 1974 في مصر: توج منتخب "الفهود" بلقبه الثاني، بعد تعادله في النهائي مع زامبيا 2-2، ثم أعيدت المباراة (بحسب النظام القديم للبطولة) وفاز في مباراة الإعادة بهدفين بدون رد وتوج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية.

Caire, Stade Nasser, Jeudi 14 mars 1974

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Les Léopards du Zaïre remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour la 2ème fois en battant la Zambie de 2 buts à zéro, dans une finale rejouée. @UEenRDC @AmbassadorIleka @SORAZIZ @exxousia @RogerShimba @musema_kweli @LUMUMBAJj pic.twitter.com/FjsBiIaMPo — MémoireRDC🇨🇩 (@giressbaggothy) November 21, 2021

CE JOUR-LA… 14 mars 1974, les Léopards du Zaïre remportent la CAN '74, en Egypte. Pierre Ndaye Mulamba inscrit un doublé (30ème et 76ème) face à la Zambie et offre au Zaïre son 2è trophée dans la compétition, après celui de 1968 (quand le pays s'appelait encore Congo-Kinshasa). pic.twitter.com/17ui5Bgs1j — Benjamin Babunga Watuna (@benbabunga) March 14, 2022

Le record de buts inscrits sur une édition de Coupe d'Afrique des Nations est détenu par Pierre Ndaye Mulamba 🇨🇩, il a inscrits 9 buts en 6 matchs lors de la CAN 1974 remportée par les Léopards du Zaïre (actuel RD Congo 🇨🇩) en Égypte 🇪🇬. https://t.co/g4Lmzo38SX pic.twitter.com/GypbV2pjaa — 👨🏿‍🚀 Ꮥ.Ꮶ. ➏ 🚀 (@SKR_250) January 17, 2022

نسخة 1976 في إثيوبيا: أُقصي المنتخب من الدور الأول.

أُقصي المنتخب من الدور الأول. نسخة 1988 في المغرب: ودع البطولة من الدور الأول.

ودع البطولة من الدور الأول. نسخة 1992 في السنغال: بلغ ربع النهائي وخسر أمام نيجيريا.

بلغ ربع النهائي وخسر أمام نيجيريا. نسخة 1994 في تونس: تأهل إلى ربع النهائي مرة أخرى وانهزم أمام نيجيريا.

تأهل إلى ربع النهائي مرة أخرى وانهزم أمام نيجيريا. نسخة 1996 في جنوب أفريقيا: وصل إلى ربع النهائي وخسر من غانا.

Le pays tourne une nouvelle page de son Histoire en 1997 avec la fin de règne de Mobutu et se renomme République Démocratique du Congo. Comme un symbole, les "Léopards" brillent de nouveau et terminent 3ème de la Coupe d'Afrique des Nations 1998. 🌐FIN⚽🐆 pic.twitter.com/H8mHJfk3Sm — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) November 24, 2022

نسخة 1998 في بوركينا فاسو: احتل المركز الثالث، بعد فوزه على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-1 في نصف النهائي.

احتل المركز الثالث، بعد فوزه على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-1 في نصف النهائي. نسخة 2000 في غانا ونيجيريا: أقصي من الدور الأول.

أقصي من الدور الأول. نسخة 2002 في مالي: أقصي من ربع النهائي من قبل السنغال.

أقصي من ربع النهائي من قبل السنغال. نسخة 2004 في تونس: خرج من الدور الأول.

خرج من الدور الأول. نسخة 2006 في مصر: خرج من ربع النهائي على يد منتخب مصر بعد الخسارة 1-4.

خرج من ربع النهائي على يد منتخب مصر بعد الخسارة 1-4. نسخة 2013 في جنوب أفريقيا: خرج من دور المجموعات.

🗓️ 2015

⚽ Derby de Congo 🇨🇬 🆚 🇨🇩

🏆 Quarts de finale #TotalAFCON Souvenez-vous quand les Léopards ont fait ce comeback en 25 minutes seulement, marquant 4 buts? 🤯#MondayMotivation pic.twitter.com/Kj9rHQbrjx — CAF – FR (@caf_online_FR) May 25, 2020

نسخة 2015 في غينيا الاستوائية: احتل الفهود المركز الثالث بعد الفوز على غينيا الاستوائية بضربات الترجيح (4-2)، في المباراة الترتيبية التي انتهت بالتعادل السلبي.

احتل الفهود المركز الثالث بعد الفوز على غينيا الاستوائية بضربات الترجيح (4-2)، في المباراة الترتيبية التي انتهت بالتعادل السلبي. نسخة 2017 في الغابون: خسر في ربع النهائي على يد غانا 1-2.

خسر في ربع النهائي على يد غانا 1-2. نسخة 2019 في مصر: خرج من ثمن النهائي على يد مدغشقر بركلات الترجيح.

DR CONGO

2x Winners

2017: Bronze

The Leopards arrive in Egypt with renewed vigour and unfinished business after finishing 3rd in Gabon. Can Yannick Bolasie, Marcel Tisserand, Chancel Mbemba and co. hand longserving coach Florent Ibenge the trophy he craves? #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/bPwwFMXTlC — #AFCON_Watch (@AFCON_Watch) June 17, 2019

أشهر نجوم المنتخب الحاليين:

شانسيل مبيمبا (قائد الفريق ولاعب مرسيليا الفرنسي).

جيديون كالولو (لورينت الفرنسي).

سيدريك بوكامبو (غلطة سراي التركي).

يوان ويسا (برينتفورد الإنجليزي).

سيلاس وامانغيتوكا (شتوتغارت الألماني).

إيدو كايمبي (واتفورد الإنجليزي).

ويعد ديوميرسي مبوكاني هداف المنتخب برصيد 22 هدفا ويأتي بوكامبو في المركز الثاني بـ16 هدفا، أما عميد لاعبي منتخب الفهود فهو إيساما مبيكو بـ88 مباراة.

#Sport : le sélectionneur national de l’équipe nationale séniors de la RDC, Hector Cuper, est attendu ce mardi 3 mai 2022 à #Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, annonce la Fédération Congolaise de Football ce lundi 02 mai 2022 pour une évaluation. pic.twitter.com/1XJ2uuSo9B — Israël Mutombo (@IsralMutombo11) May 2, 2022

مدرب المنتخب

في مايو/أيار 2021، أعلن اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، تعيين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدربا للمنتخب الوطني.

وهي المرة الرابعة التي يتولى فيها كوبر تدريب منتخب وطني بعد تجربته مع منتخب جورجيا (بين 2008 و2009) ومصر (2015-2018) وأوزبكستان (2018-2019).

🎙️ Le 20 mars 2023, Cédric Bakambu avait déclaré : « La RDC ne loupera pas cette CAN ! ». A cette époque, les léopards 🐆 étaient dernière avec 0 points sur 6 possibles. La suite vous l’a connaissé ! 📝 🎥 : @cplussportafr pic.twitter.com/WThXfDLTPX — Congolese Football News (@CongoleseFNews) September 13, 2023

مباريات منتخب الكونغو الديمقراطية بساحل العاج

الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني: الكونغو الديمقراطية x زامبيا (ملعب لوران بوكو).

الأحد 21 يناير/كانون الثاني: المغرب x الكونغو الديمقراطية (ملعب لوران بوكو).

الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني: تنزانيا x الكونغو الديمقراطية (ملعب أمادو جون كوليبالي).