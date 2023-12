الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا 2023.. الفهود تتصيد المجد القاري مجددا

يتطلع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، لافتكاك النجمة الثالثة عندما يخوض غمار نهائيات أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج.

وتستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من الحدث القاري الأهم في القارة، في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

وأوقعت القرعة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وزامبيا وتنزانيا.

احتل منتخب "الفهود" المركز الـ67 في تصنيف فيفا لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين أفضل تصنيف كان المركز الـ28 والذي احتله في أغسطس/آب 2017.

تأسس اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم عام 1919، وانضم عام 1964 إلى الاتحادين الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف).

تغير اسم المنتخب عدة مرات في الماضي حيث شارك باسم الكونغو البلجيكية (1948-1960) والكونغو ليوبولدفيل (1960–1963) والكونغو كينشاسا (1963–1971) وزائير (1971-1997).

لعب مباراته الدولية الأولى في 1948 تحت مسمى الكونغو البلجيكية ضد منتخب روديسيا الشمالية وفاز عليه بنتيجة 3-2.

كانت أول مباراة رسمية للمنتخب في 11 أبريل/نيسان 1963، ضد موريتانيا وفاز فيها بنتيجة 6-0.

لم يكتفِ منتخب الكونغو الديمقراطية عام 1974، بترك بصمة رائعة على الساحة الأفريقية فحسب، بل شق طريقه إلى ساحة كرة القدم العالمية للمرة الوحيدة في تاريخه، عندما بلغ نهائيات كأس العالم.

وفي هذه النسخة التي استضافتها ألمانيا، وقع المنتخب الذي كان يسمى "زائير" وقتها في مجموعة موت ضمتها إلى جانب أسكتلندا ويوغسلافيا والبرازيل، إذ كانت مشاركة كارثية، فخسر أمام أسكتلندا بهدفين بدون رد وأمام يوغسلافيا بـ9 أهداف متتالية والبرازيل بثلاثية نظيفة.

شارك منتخب "الفهود" 19 مرة في بطولات أمم أفريقيا وكان أول ظهور له في 1965 واعتلى منصة التتويج مرتين في 1968 تحت مسمى كونغو كينشاسا و1974 تحت مسمى زائير.

DR CONGO

2x Winners

2017: Bronze

The Leopards arrive in Egypt with renewed vigour and unfinished business after finishing 3rd in Gabon. Can Yannick Bolasie, Marcel Tisserand, Chancel Mbemba and co. hand longserving coach Florent Ibenge the trophy he craves? #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/bPwwFMXTlC

— #AFCON_Watch (@AFCON_Watch) June 17, 2019