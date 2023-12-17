رياضة|الجزائر

الإصابات تعصف بالمنتخب الجزائري قبل كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني الجزائري
المنتخب الجزائري يخوض كأس أمم أفريقيا إلى جانب وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا (مواقع التواصل)
17/12/2023

يبدو أن تزايد الإصابات بين لاعبي صفوف المنتخب الجزائري بات يثير قلق المدرب جمال بلماضي، وقد يربك حساباته قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2024.

وخلال الشهر الماضي، أصيب مدافع فيا ريال الإسباني عيسى مندي في مباراة الجزائر ضد موزمبيق ضمن الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

واضطر مندي لترك أرضية الملعب بعد مرور 14 دقيقة فقط بسبب إصابة عضلية.

وبحسب آخر الأخبار فإن الدولي الجزائري استأنف تدريباته مع فريقه الإسباني خلال الأيام الماضية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ونهاية الشهر الماضي، تعرض ريان آيت نوري للإصابة في مباراة فريقه وولفرهامبتون ضد فولهام بعد 19 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء في إطار منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن إصابة آيت نوري هي التواء أسفل الكاحل الأيسر، مما يجعل اللاعب يغيب عن الملاعب لنحو 4 أسابيع، مما يعني أن عام 2023 انتهى بالنسبة له.

ويوم الخميس الماضي، اضطر متوسط ميدان "الخضر"، حسام عوار، لمغادرة أرضية الميدان في الدقيقة 46 في مباراة ناديه روما أمام نادي شيريف تيراسبول ضمن الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

وقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عقب نهاية المباراة، إن "عوار يشكو من إصابة عضلية وسيغيب عن المباراة المقبلة أمام نادي بولونيا في الدوري الإيطالي".

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، السبت، أن إصابة عوار كانت على مستوى العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، حيث إنه شعر بآلام شديدة، منعته من إكمال المواجهة التي انهزم خلالها فريقه بنتيجة 2-1.

وقالت الصحيفة إن المؤشرات الأولى، توحي بأن عودة اللاعب إلى فريقه وشفاءه من الإصابة ستكون بعد نهاية فترة التوقف الدولي الخاصة بمباريات المنتخبات.

ولازم الحظ العاثر لاعب وسط ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، الذي تعرض لإصابة حرمته من مواصلة اللعب، في مباراة ناديه أمام منافسه كي كلاسفيك من جزر فارو، مساء الخميس في منافسات الدوري الأوروبي.

ولم يعلن نادي ليل مدى خطورة إصابة بن طالب، وفترة غيابه عن المنافسة الرسمية.

وتعرض أمين عمورة نجم نادي سان جيلواز البلجيكي، لإصابة في مباراة فريقه ضد نادي ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وخرج عمورة في الدقيقة الـ83 بعد أن سجل هدفا وصنع الهدف الثاني ليقود فريقه لفوز على الريدز 2-1.

وتضاف هذه الإصابات إلى سلسة سابقة من الإصابات، طالت إسلام سليماني هداف المنتخب، الذي سيكتفي بالتحضيرات التي سيقوم بها مع المنتخب الوطني قبل أمم افريقيا بعد نهاية الموسم في البرازيل، إضافة إلى نجم ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر العائد مؤخرا إلى المنافسة بعد غياب دام حوالي 7 أشهر.

وتخوض الجزائر نهائيات أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

المصدر : مواقع إلكترونية