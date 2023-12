الإصابات تعصف بالمنتخب الجزائري قبل كأس أمم أفريقيا

يبدو أن تزايد الإصابات بين لاعبي صفوف المنتخب الجزائري بات يثير قلق المدرب جمال بلماضي، وقد يربك حساباته قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2024.

وخلال الشهر الماضي، أصيب مدافع فيا ريال الإسباني عيسى مندي في مباراة الجزائر ضد موزمبيق ضمن الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

🚨🇩🇿 Aissa Mandi expected to be sidelined for three to four weeks with a sprained ankle injury, that he picked up against Mozambique. pic.twitter.com/lCndInBPeS

واضطر مندي لترك أرضية الملعب بعد مرور 14 دقيقة فقط بسبب إصابة عضلية.

وبحسب آخر الأخبار فإن الدولي الجزائري استأنف تدريباته مع فريقه الإسباني خلال الأيام الماضية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ونهاية الشهر الماضي، تعرض ريان آيت نوري للإصابة في مباراة فريقه وولفرهامبتون ضد فولهام بعد 19 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء في إطار منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Rayan Ait-Nouri will reportedly be out for four weeks after picking up an injury against Fulham on Monday.

The Algeria national team are hoping Ait-Nouri will be fit to be part of their squad for the Africa Cup of Nations in January. – via Shoot Africa#WWFC | #Wolves pic.twitter.com/B7xjMHo2aP

