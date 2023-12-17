الإصابات تعصف بالمنتخب الجزائري قبل كأس أمم أفريقيا

يبدو أن تزايد الإصابات بين لاعبي صفوف المنتخب الجزائري بات يثير قلق المدرب جمال بلماضي، وقد يربك حساباته قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2024.

وخلال الشهر الماضي، أصيب مدافع فيا ريال الإسباني عيسى مندي في مباراة الجزائر ضد موزمبيق ضمن الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

🚨🇩🇿 Aissa Mandi expected to be sidelined for three to four weeks with a sprained ankle injury, that he picked up against Mozambique. pic.twitter.com/lCndInBPeS — Dean Ammi (@AlgerianFooty) November 22, 2023

واضطر مندي لترك أرضية الملعب بعد مرور 14 دقيقة فقط بسبب إصابة عضلية.

وبحسب آخر الأخبار فإن الدولي الجزائري استأنف تدريباته مع فريقه الإسباني خلال الأيام الماضية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ونهاية الشهر الماضي، تعرض ريان آيت نوري للإصابة في مباراة فريقه وولفرهامبتون ضد فولهام بعد 19 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء في إطار منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Rayan Ait-Nouri will reportedly be out for four weeks after picking up an injury against Fulham on Monday. The Algeria national team are hoping Ait-Nouri will be fit to be part of their squad for the Africa Cup of Nations in January. – via Shoot Africa#WWFC | #Wolves pic.twitter.com/B7xjMHo2aP — Talking Wolves (@TalkingWolves) November 30, 2023

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن إصابة آيت نوري هي التواء أسفل الكاحل الأيسر، مما يجعل اللاعب يغيب عن الملاعب لنحو 4 أسابيع، مما يعني أن عام 2023 انتهى بالنسبة له.

Houssem Aouar ruled out for Bologna clash due to muscle injury https://t.co/ROAW3PtSA4 — RomaPress (@ASRomaPress) December 15, 2023

ويوم الخميس الماضي، اضطر متوسط ميدان "الخضر"، حسام عوار، لمغادرة أرضية الميدان في الدقيقة 46 في مباراة ناديه روما أمام نادي شيريف تيراسبول ضمن الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

وقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عقب نهاية المباراة، إن "عوار يشكو من إصابة عضلية وسيغيب عن المباراة المقبلة أمام نادي بولونيا في الدوري الإيطالي".

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، السبت، أن إصابة عوار كانت على مستوى العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، حيث إنه شعر بآلام شديدة، منعته من إكمال المواجهة التي انهزم خلالها فريقه بنتيجة 2-1.

وقالت الصحيفة إن المؤشرات الأولى، توحي بأن عودة اللاعب إلى فريقه وشفاءه من الإصابة ستكون بعد نهاية فترة التوقف الدولي الخاصة بمباريات المنتخبات.

بن طالب أستبدل مع بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة تحصل على تنقيط 7.0 🇩🇿

حكيم زدادكة بقي إحتياطي مع ليل

إن شاء الله تكون إصابة نبيل بن طالب خفيفة#دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/dYVMD7UW4O — mehdi foot (@mehdisport78673) December 14, 2023

ولازم الحظ العاثر لاعب وسط ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، الذي تعرض لإصابة حرمته من مواصلة اللعب، في مباراة ناديه أمام منافسه كي كلاسفيك من جزر فارو، مساء الخميس في منافسات الدوري الأوروبي.

ولم يعلن نادي ليل مدى خطورة إصابة بن طالب، وفترة غيابه عن المنافسة الرسمية.

" Speedy Amoura, Amoura, speedy Amoura, lalalalala "

Les chants de l'Union Saint-Gilloise pour Mohamed Amine Amoura. pic.twitter.com/sIMTdJfqh4 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 16, 2023

وتعرض أمين عمورة نجم نادي سان جيلواز البلجيكي، لإصابة في مباراة فريقه ضد نادي ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وخرج عمورة في الدقيقة الـ83 بعد أن سجل هدفا وصنع الهدف الثاني ليقود فريقه لفوز على الريدز 2-1.

Le match de Mohamed El Amine Amoura face à Liverpool 🤩🇩🇿 Il est trop fort. Vidéo @Boeghbali pic.twitter.com/jCFT1XwToH — We love Algerian football 📐 (@lucarne_dz) December 15, 2023

وتضاف هذه الإصابات إلى سلسة سابقة من الإصابات، طالت إسلام سليماني هداف المنتخب، الذي سيكتفي بالتحضيرات التي سيقوم بها مع المنتخب الوطني قبل أمم افريقيا بعد نهاية الموسم في البرازيل، إضافة إلى نجم ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر العائد مؤخرا إلى المنافسة بعد غياب دام حوالي 7 أشهر.

وتخوض الجزائر نهائيات أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.