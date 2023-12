أوسيمين نجم نابولي يبهر الجماهير بصناعة خرافية لهدف

في أول مباراة يخوضها بعد تتويجه بجائزة أفصل لاعب بأفريقيا، صنع نجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين الفرجة عندما سجل هدفا وصنع آخر بطريقة مذهلة ضد كالياري -السبت- في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز أوسيمين الهدف الأول في الدقيقة 69، ولم ينعم نابولي بهذا التقدم أكثر من 3 دقائق لأن كالياري أدرك التعادل بواسطة ليوناردو بافوليتي.

لكنه أعاد الأمور إلى نصابها، عندما صنع الهدف الثاني بالدقيقة 75 أثار به إعجاب ودهشة الجماهير بسبب الطريقة الاستعراضية التي أوصل بها الكرة لزميله الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

VICTOR OSIMHEN CAN’T BE STOPPED😮‍💨 pic.twitter.com/QVGDN7lTLh

ووصل أوسيمين لهدفه السابع في الكالتشيو هذا الموسم، ليأتي ثالثا في قائمة هدافي المسابقة خلف لاوتارو مارتينيز (14) وأوليفيه جيرو (8) أهداف.

وقبل انطلاق مباراة نابولي وكالياري، السبت، أهدى أوسيمين جائزة الأفضل في أفريقيا لجماهير فريق الجنوب الموجودة بمدرجات ملعب "دييغو مارادونا".

The Maradona celebrates Africa’s best – Nigeria’s Victor Osimhen. pic.twitter.com/w5dzIO6huU

وسجل أوسيمين -الذي يحتفل بعيد ميلاده ‏الـ25 يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري- 26 هدفا خلال 32 مباراة الموسم الماضي من الدوري ‏الإيطالي، ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.‏

Nigeria’s Victor Osimhen scores his SEVENTH league goal of 2023/24 season against Cagliari. pic.twitter.com/3zrG2s4TOS

