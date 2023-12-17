أبرز نجوم المجموعة الأولى في أمم آسيا 2023

يعلّق كل منتخب مشارك في الدورة الـ18 من بطولة أمم آسيا لكرة القدم آماله على أبرز نجم في صفوفه، من أجل قيادته إلى مراحل متقدمة في المسابقة القارية.

وتعوّل منتخبات المجموعة الأولى، وهي: قطر -البلد المستضيف- وطاجيكتسان والصين ولبنان، على أسماء لامعة، أبرزهم: القطري أكرم عفيف، واللبناني حسن معتوق، والطاجيكستاني بارفيزدزون عمرباييف، والصيني وو لي.

وهؤلاء أبرز نجوم منتخبات المجموعة الأولى في أمم آسيا عام 2023:

القطري أكرم عفيف (27 عاما)

يعدّ أكرم عفيف أحد الأسلحة الهجومية الفعالة في منتخب "العنابي"، ويتميز جناح السد القطري بمهارات وقدرات فنية عالية تسمح له باختراق دفاعات المنافسين بسهولة، إلى جانب قدرته على التهديف.

شارك أفضل لاعب في آسيا في 2019، في 92 مباراة دولية، وبلغ رصيده التهديفي 25 هدفا. وفي بطولة أمم آسيا الأخيرة، سجل هدفا في مباراة فوز قطر على اليابان 3-1 وأسهم في تتويج "العنابي" باللقب القاري الأول في تاريخه.

وفي النسخة المقبلة التي ستقام على أرض بلاده مطلع العام المقبل، يتوقع من هداف دوري نجوم قطر موسم (2019-2020) برصيد 15 هدفا، وأفضل لاعب في الدوري (2018-2019 و2019-2020)، أن يقدم مستويات بارزة تساعد منتخب قطر على الحفاظ على التاج القاري.

الطاجيكستاني بارفيزدزون عمرباييف (29 عاما)

منذ انضمامه للمنتخب في 2015، خاض عمرباييف 41 مباراة دولية ليصبح قائد الفريق.

ويلعب لاعب سسكا صوفيا البلغاري حاليا، في خط وسط الدفاع لكن لديه حسّ تهديفي أيضا، مكّنه من تسجيل 9 أهداف بينها 4 في التصفيات المؤهلة إلى نسخة 2023 من بطولة أمم آسيا.

وسبق لعمرباييف التتويج مع ناديه السابق "استقلال دوشنبه" الطاجيكي بألقاب الدوري، وبطولة الكأس المحلية وكأس السوبر في 2015.

الصيني وو لي (32 عاما)

يعدّ "لي" لاعب شانغهاي بورت الصيني حاليا، أفضل ثاني هدّاف على الإطلاق في المنتخب برصيد 32 هدفا في 89 مباراة دولية مع منتخب "التنين".

كما أن مهاجم إسبانيول الإسباني سابقا هو ثاني أفضل هداف على الإطلاق في تاريخ الدوري الصيني الممتاز برصيد 102 هدف.

ويعقد الصينيون آمالهم على "لي" وزملائه في رحلة مطاردة اللقب القاري الأول في تاريخهم بعد محاولتين مخفقتين في نهائي كأس أمم آسيا 1984 و2004.

اللبناني حسن معتوق (36 عاما)

نجم الأنصار اللبناني، قائد المنتخب وأفضل لاعب في صفوفه، إذ يحمل الرقم القياسي أكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي بـ 112 مباراة.

سجل المهاجم السريع والمراوغ الماهر في مسيرته الدولية المستمرة (23 هدفا)، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب متقدما على اللاعب الدولي السابق وارطان غازاريان (21 هدفا) في المركز الثاني.

ويتميز مهاجم منتخب "الأرز" بخصال كروية جيدة، أهّلته للاحتراف في أندية إماراتية؛ وهي: الشباب والإمارات وعجمان والفجيرة، الذي سجل معه 46 هدفا خلال 91 مباراة.

ويأمل معتوق المتسلح بالخبرة الواسعة في قيادة منتخب بلاده لتجاوز عتبة دور المجموعات في مشاركته الثالثة ببطولة أمم آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.