هل يشارك هالاند مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية؟

شكّك الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي -اليوم الجمعة- بجهوزية مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ورجح غياب هداف "السيتيزنز" عن مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت.

هدّاف السيتي الذي سجّل 19 هدفا هذا الموسم، غاب عن المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على لوتون تاون 2-1 الأحد الماضي، وعن فوز فريقه على النجم الأحمر الصربي 3-2 الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

ويُعاني هالاند من إصابة في قدمه كان قد تعرّض لها خلال الخسارة أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة الـ15 من الدوري.

وقال غوارديولا إن حالته ستُقيّم من قِبل الأطبّاء قبل اتخاذ قراره حول إمكانية استدعائه.

ومن المقرّر أن يُسافر سيتي بطل أوروبا إلى السعودية بعد مباراة السبت، حيث يسعى إلى إضافة لقب كأس العالم للأندية إلى ثلاثيّة الموسم الماضي، بعد فوزه أيضا بلقبي الدوري والكأس.

ويواجه فريق المدرب الإسباني في نصف النهائي الثلاثاء المقبل، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا والذي هزم ليون المكسيكي بطل كونكاكاف بهدف نظيف اليوم. على أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

وقال غوارديولا إن هالاند "تلقّى العلاج خارج النادي. نأمل أن يتمكّن من السفر إلى السعودية وسنرى ما إذا كان قادرا على اللعب في المباراة الأولى أو الثانية، أو عندما نعود. لا أعتقد أنه سيلعب (ضد بالاس) ولكن ربما يفاجئني".

وأوضح أن "الإصابة ليست كسرا بل مجرّد إجهاد. في بعض الأحيان يتعافى اللاعبون بسرعة وبعضهم يحتاج إلى فترة أطول. يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، سنرى كيف يشعر، وفي اللحظة التي لا يشعر فيها بالألم سيلعب".