منتخب فيتنام في كأس آسيا 2023.. تجاوز عتبة ربع النهائي

يهدف منتخب فيتنام لكرة القدم -خلال منافسات كأس أمم آسيا المقبلة بقطر- إلى الذهاب بعيدا وتخطي أفضل ما حققه في تاريخ مشاركته في البطولة الأكبر بالقارة الصفراء.

وتقام النسخة الـ18 في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.

ويخوض المنتخب الفيتنامي النهائيات في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان (وصيف النسخة الماضية) وإندونيسيا والعراق (بطل عام 2007).

واحتل "التنين الذهبي" المركز رقم 94 في تصنيف فيفا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما حصل في سبتمبر/أيلول 1998 على المركز 84 وهو أعلى تصنيف في مسيرته.

تأسيس

تأسس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عام 1962، وانضم إلى الاتحادين الآسيوي والدولي (فيفا) عام 1964.

وخاض أول مباراة رسمية تحت راية فيتنام الموحدة، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1991، ضد الفلبين وانتهت بالتعادل 2-2 بالعاصمة الفلبينية.

يذكر أنه قبل توحيد البلاد عام 1976، كان هناك منتخبان لفيتنام يمثلان الشطرين الشمالي والجنوبي.

وتعد أبرز إنجازات منتخب فيتنام الجنوبية الحصول مرتين على المركز الرابع ببطولة كأس آسيا عامي 1965 و1960.

منتخب فيتنام🇻🇳 ظهر منتخب فيتنام في أول نسختين من كأس آسيا 56 و 60م."جنوب فيتنام"

وفي 2019. وصل للربع النهائي. شارك بتصفيات كأس العالم 74م و 93م. بنفس اللاعبين وبنفس المدرب الكوري بارك هانغ حقق وصافة آسيا U23 سنة 2018. والرابع في الآسياد بذات العام. أبرز لاعبيه ومواجهات🇸🇦👇🏼 pic.twitter.com/1yW6dVhbOr — بدر بالعبيد (@BadrBalobaid) September 1, 2021

المشاركات بكأس آسيا

تحت علم فيتنام الموحدة، شارك "التنين الذهبي" بدورتين فقط، الأولى استضافها على أرضه بمشاركة إندونيسيا وتايلند وماليزيا، والثانية بالإمارات.

نسخة 2007: بلغ المنتخب الفيتنامي دور الثمانية لكنه خسر أمام العراق بهدفين دون رد.

بلغ المنتخب الفيتنامي دور الثمانية لكنه خسر أمام العراق بهدفين دون رد. نسخة 2019: تجاوزت فيتنام دور المجموعات كأفضل مركز ثالث، وفي ربع النهائي خسرت بصعوبة أمام العملاق الياباني بهدف نظيف.

أبرز اللاعبين

نغوين كوانغ هاي (42 مبارة دولية، 10 أهداف)

نغوين كونغ فونغ (50 مباراة دولية، 11 هدفا)

ويتصدر لي كونغ فينه المهاجم الدولي السابق قائمة الهدافين برصيد 51 هدفا، وأيضا قائمة أكثر اللاعبين مشاركة (83 مباراة دولية).

مدرب المنتخب

عين الفرنسي فيليب تروسييه على رأس المنتخب الفيتنامي مطلع مارس /آذار من هذا العام، خلفا للكوري الجنوبي بارك هانغ سيو الذي درب "التنين الذهبي" منذ عام 2017.

وأشرف تروسييه على عدة منتخبات من بينها ساحل العاج ونيجيريا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا والمغرب وقطر.

ويعد أفضل انجاز له التتويج بلقب كأس أمم آسيا مع اليابان عام 2000، وحصوله أيضا على مركز الوصيف في كأس "فيفا" للقارات عام 2001.

أما على مستوى الأندية، فقد درب الفني الفرنسي -والحامل أيضا للجنسية العاجية- فرق الصفاقسي التونسي، الفتح الرباطي والجيش الملكي المغربيين، مرسيليا الفرنسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

مباريات فيتنام في المجموعة الرابعة بكأس آسيا 2023

14 يناير/كانون الثاني: اليابان x فيتنام (ملعب الثمامة).

19 يناير/كانون الثاني: فيتنام x إندونيسيا (ملعب عبد الله بن خليفة).

24 يناير/كانون الثاني: العراق x فيتنام (ملعب جاسم بن حمد).