كريستال بالاس ينتزع تعادلا مثيرا من مان سيتي في البريميرليغ

اقتنص كريستال بالاس تعادلا ثمينا مع مضيفه مانشستر سيتي 2 -2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم فيما عاد تشلسي إلى سكة الانتصارات من بوابة شيفيلد يونايتد بالفوز عليه بثنائية نظيفة.

ورفع مانشستر سيتي، الذي خاض مباراته الأخيرة بالدوري قبل السفر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للاندية، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ15

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جاك جريليش (24)، قبل أن يضيف ريكو لويس الهدف الثاني (54). وفي الدقيقة الـ76 سجل جان فيليب ماتيتا الهدف الأول لكريستال بالاس، فيما سجل مايكل أوليزي هدف التعادل في الدقيقة الـ5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

استفاقة تشلسي

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد.

وتقدم تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة الـ54، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة الـ61.

الساحر الإنجليزي بالمر يقود تشيلسي للفوز بثنائية أمام شيفيلد وتحقيق الانتصار السادس هذا الموسم ✨☄️

سجل الهدف الأول وصنع الثاني⚽🎁 pic.twitter.com/gSgPgfZUUc — Kooora (@kooora) December 16, 2023

ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط في المركز الـ20 والأخير.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل على ضيفه فولهام بثلاثية نظيفة.

وسجل ثلاثية "الماكابيز، لويس مايلي (57) وميغيل ألميرون (64) ودان براون (82).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الـ11.