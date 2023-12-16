غامبيا في كأس أفريقيا 2023.. موعد مع مفاجأة جديدة في البطولة القارية

يتطلع منتخب غامبيا لكرة القدم إلى تفجير مفاجأة جديدة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة، وتكرار إنجاز النسخة الماضية عندما وصل إلى ربع نهائي نسخة الكاميرون عام 2021.

وستقام النسخة الـ34 من البطولة الكروية الأهم بالقارة في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام 2024.

وتلعب غامبيا في مجموعة الموت التي تضم منتخبات قوية، السنغال بطل النسخة الماضية والكاميرون صاحب المركز الثالث وغينيا.

تأسيس

تأسّس اتحاد غامبيا لكرة القدم عام 1952، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي عام 1966، وبعد عامين حصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا)، ويترأس الاتحاد حاليا لامين كابا باجو.

خاض المنتخب أول مباراة دولية له أمام سيراليون في التاسع من فبراير/شباط 1953 وفاز عليه 3-2.

شارك لأول مرة في كأس أمم أفريقيا عام 2021 وبلغ الدور ربع النهائي، لكنه انهزم على يد الكاميرون بهدفين نظيفين.

⚽️ منتخب الكاميرون 🇨🇲 أول المتأهلين إلى نصف نهائي #كأس_أمم_أفريقيا بانتصاره 2 – 0 على غامبيا 🇬🇲

🎙️ تقرير | يوسف آيت الحاج pic.twitter.com/BkaUFEIJNC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 29, 2022

كأس أفريقيا

في النسخ السابقة من "الكان"، عانى منتخب "العقارب" لسنوات من عدم التأهل والانسحاب والحرمان من المشاركة.

ومنع المنتخب الغامبي من خوض غمار المنافسات دورة 2015 في غينيا الاستوائية، بسبب إشراك الاتحاد المحلي 5 لاعبين فوق السن القانونية في بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

ظهرت غامبيا لأول مرة في النهائيات عام 2021 وتركت انطباعا جيدا بوصولها ربع النهائي وهزت شباك خصومها بـ 4 أهداف، بينما تلقت شباكها 3 أهداف.

غامبيا 🇬🇲 في أول مشاركة لها في كأس أمم إفريقيا تنجح بالوصول إلى ربع النهائي بعد الفوز على غينيا 🇬🇳 بهدف دون رد سجله "موسى بارو" مهاجم بولونيا بصناعة من "يوسف بوب" لاعب وسط بياتشينزا.#CAN2021pic.twitter.com/95IotvfnDs — HVFC 1903 (@VeronaArb) January 25, 2022

أبرز اللاعبين السابقين

مامادو سيزاي (16 مباراة، 6 أهداف)

عمر سامبا (11 مباراة، 5 أهداف)

جاتو سيساي (17 مباراة،5 أهداف)

أبلي جالو (28 مباراة، 7 أهداف)

أبرز اللاعبين الحاليين

تضم تشكيلة المنتخب الغامبي لاعبين ينشطون في أندية أوروبية وعربية مثل:

عمر كوليي لاعب بشكتاش التركي (49 مباراة دولية)

يانكوبا مينته لاعب فينورد الهولندي

موسى بارو مهاجم التعاون السعودي (5 أهداف في 32 مباراة دولية)

🎯 Scored: 2️⃣

👟 Assisted: 2️⃣ 🇬🇲 The Gambia’s Musa Barrow went above and beyond for his nation in the #TotalEnergiesAFCON2021! 🦂@TheGambiaFF pic.twitter.com/mo4RdUyHnm — CAF (@CAF_Online) February 26, 2022

ويتصدر أسان سيساي لاعب ضمك السعودي في الوقت الراهن لائحة الهدافين التاريخيين لغامبيا برصيد 13 هدفا في 36 مباراة دولية.

مدرب غامبيا

تولى البلجيكي توم سانتفيت تدريب غامبيا في 18 يوليو/تموز 2018، وقاد "العقارب" لتأهل تاريخي إلى أمم أفريقيا 2021 بعد أن تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة برصيد 10 نقاط.

وتحت قيادته بلغ رصيد غامبيا التهديفي 40 هدفا، بينما استقبلت شباكها 29 هدفا.

ويراهن المدرب البالغ (50 عاما) على خبرته الواسعة ومعرفته الجيدة بكرة القدم الأفريقية لتكرار إنجاز عام 2021 في ساحل العاج.

وأشرف المدرب السابق لمنتخب قطر تحت 17 عاما، على تدريب منتخبات في القارة السمراء وهي ناميبيا وزيمبابوي وإثيوبيا ومالاوي وتوغو.

مباريات غامبيا في المجموعة الثالثة بنسخة 2023 من أمم أفريقيا: